Mildværet som har preget stort sett hele landet den siste tiden. vil fortsette fram mot jul, og vil gi plussgrader langt mot nord. Faktisk er det bare i Finnmark at gradestokken vil være på minussiden.

Lille julaften vil finnmarkingene få et ferskt dryss av snø, og det vil også dale ned i fjellet i Sør-Norge.

Temperaturene vil også bli noe lavere i Sør-Norge på lille julaften.

Soleklar vinner: – Ganske idyllisk

Om målet er hvit jul er imidlertid meteorologen klar på hvor man bør dra:

– Områdene rundt Hamar og Lillehammer, og generelt i indre strøk Hedmark og Oppland, vil det være kaldt nok til at nedbøren kommer som snø. Der vil det dale ned på selve julaften og bli ganske idyllisk, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Også Troms og Finnmark vil få hvit jul, men vil ikke få påfyll av snø på selve dagen.

Grått og vått på lavlandet i øst

Julaftens tapere hva gjelder vær befinner seg i lavlandet på Østlandet.

– Det blir grått og vått – særlig først på dagen, og snø i høyereliggende strøk. I Oslo vil nedbøren komme som regn, men hvis man tar turen til Frognerseteren kan man få hvit jul. Man må altså opp i høyden for å få hvit julemorgen, og ellers er det snakk om regn i lavlandet.

På Vestlandet så det en stund ut til at et lavtrykk hadde stø kurs mot land på selve julaften, men meteorologen kan forsikre at dette vil treffe natt til julaften.

– Blir det regnbyger på Vestlandet vil det komme ytterst på kysten, og man skal ikke langt inn i landet for å få oppholdsvær. Ellers blir det stort sett skyet, forteller Sarchosidis.

I resten av landet blir det jevnt over plussgrader og oppholdsvær, og det blir heller ikke noe vind å snakke om. I Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Helgelandskysten og Troms ligger det også an til sol.

Oppholdsvær og sol flere steder i romjulen

Når julemiddagen er fortært er det imidlertid Sør-Norge som kan se fram til de beste dagene.

– Det vil ikke være de store endringene, og blir verken veldig varmt eller veldig kaldt, men det blir stort sett opphold over hele Norge, sier Sarchosidis.

– Det ser ut til at Sør- og Østlandet kan få en god del sol i romjulen, og etter hvert vil den også komme fram på Vestlandet.

I nord vil romjulen by på ganske skyet vær, men også her blir det opphold.

Når vi nærmer oss årets siste dag vil det igjen bli en endring i værsituasjonen, og temperaturene vil stige igjen.