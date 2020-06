Philip Manshaus dømmes til 21 års forvaring

SISTE: Philip Manshaus er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Dommen fra Asker og Bærum tingrett er enstemmig.

Under rettssaken i Asker og Bærum tingrett i mai sa Philip Manshaus at han venter en streng straff. Litt etter klokken 10 ble det kjent at dommen blir på forvaring i 21 år, med en minstetid på 14 år. Dommen er enstemmig.

Dommen mot Manshaus er dermed strengere enn det Anders Behring Breivik fikk. Breivik ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. En lovendring i ettertid gjør det mulig å sette minstetiden til to tredjedeler av straffen, noe som er gjort i denne saken.

22-åringen er dømt i tråd med tiltalen for brudd på straffelovens paragraf 275 (drap) og paragraf 131 for «å ha begått en terrorhandling ved å forsøke å drepe en annen i den hensikt å skape alvorlig frykt i en befolkning».

Aktor i saken, statsadvokat Johan Øverberg, hadde under rettssaken lagt ned påstand om 21 års forvaring for 22-åringen, mens forsvarer Unni Fries ønsket frifinnelse. Hun mente at frifinnelse var riktig reaksjon på grunn av den berettigede tvilen om Manshaus’ tilregnelighet.

Fakta: Terrorrettssaken Lørdag 10. august 2019 tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte Manshaus’ bolig, fant de hans 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen død. Hun var adoptert fra Kina. Manshaus har i retten sagt at hun ble drept fordi hun hadde ikke-vestlig bakgrunn. Manshaus var tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Siste dag i retten var 20. mai. Han vedgikk handlingene i retten, men innrømmet ikke straffskyld. Aktor la under rettssaken påstand om 21 års forvaring, mens forsvarer mente at Manshaus måtte frikjennes på grunn av tvil rundt hans tilregnelighet. Dommen i saken falt 11. juni.

– Hans holdninger er fremdeles de han hadde på handlingstidspunktet. Det er et viktig moment når man skal vurdere forvaring. Han vil fremdeles bruke vold hvis han får mulighet til det. Ønsket om vern av samfunnet tilsier forvaring, sa aktor i sin prosedyre i mai.

Forvaring er en type straff der formålet er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter i fremtiden. Straffen har ingen endelig tidsbegrensning – det må gjøres en sikkerhetsvurdering før prøveløslatelse.

Det er vanlig med forvaring i saker der det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Manshaus har under rettssaken sagt at han er lei seg for å ikke oppnå målet om å drepe flest mulig muslimer. Han har også sagt at han vil planlegge et nytt angrep hvis han får mulighet til det.

280.000 kroner i oppreisning til stemoren

Moren til den 17 år gamle stesøsteren som ble drept av Manshaus, er tilkjent 280.000 kroner i oppreisning.

Muhammad Rafiq (65), som stoppet angrepet i moskeen, er tilkjent 160.000 kroner i oppreisning. Mohammad Iqbal (76) er tilkjent 130.000 kroner, mens den tredje mannen som var i moskeen, er tilkjent 70.000 kroner.

En fjerde person som kom til moskeen minutter etter angrepet, krevde også oppreisning, men nådde ikke frem.

Tingrettsdommer Annika Lindström startet med å lese domsslutningen ved 10-tiden. Nå skal hun lese hele dommen der hun blant annet skal gjøre rede for bevisene og vurderingene i saken. Dette vil trolig ta over én time.

Av hensyn til smittevern kunne ikke pressen være til stede under domsavsigelsen. Derfor ble det streamet fra rettssalen i Asker og Bærum tingrett.

Rasistiske kommentarer til stesøsteren

Ifølge dommen kom han med rasistiske uttalelse mot stesøsteren. Han sa blant annet at han ikke forsto hvorfor søsteren brukte solkrem da hun allerede var brun.

Han sa også at det var bra at stesøsteren ikke var til stede på et bryllup fordi det ble et «hvitt bryllup» uten søsteren.

