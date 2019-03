Redningsaksjonen fortsetter gjennom natten

Dette er status sent lørdag kveld:

Cruiseskipet har nå gjenopprettet en del av motorkraften, og har satt kursen sørvestover.

Én av motorene er fortsatt ikke i drift.

Evakueringen skal imidlertid fortsette, men håpet er at skipet kan komme seg til trygg havn.

Slepebåter er underveis for å sikre skipet.

Alexusa Sheppard/ via REUTERS/ Sosiale medier

Kutt og benbrudd

«En en skremmende opplevelse», «veldig turbulent» og «redselsfullt». Slik beskriver noen av de evakuerte passasjerene fra cruiseskipet Viking Sky det siste halve døgnet.

Én etter én ble de heist opp til redningshelikopterne og fraktet i land.

Inne i båten satt andre passasjerer iført oransje redningsvester og ventet på å bli evakuert. De fleset forholdt seg rolig, men videoklipp inne fra skipet viser hvordan møbler og annet løst inventar fyker rundt mens skipet slo mot de store bølgene.

Takplater falt også ned, og glassruter er knust. Skadene handler stort sett om kutt eller benbrudd. De fleste av passasjerene om bord er fra Storbritannia og USA, og er mellom 60 og 90 år gamle.

Lørdag kveld var ti personer - seks kvinner og fire menn - fraktet til sykehus. Tre av dem er alvorlig skadet.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Et par hundre jobber med redningsaksjonen

Helikoptrene bunkrer drivstoff ved Hustad barne- og ungdomsskole på Fræna. Et par hundre meter lenger nord er landingsplassen for de evakuerte ved Brynhallen. Hit kommer både cruisepassasjerene og besetningsmedlemmene både fra Viking Sky og lasteskipet som fikk motorstopp i det samme området.

Ved midnatt jobber et par hundre personer tilknyttet redningsaksjonen i området. Det er et par varmegrader og vinden er fortsatt kraftig. Utenfor det kunstige lyset er natten nesten fullstendig mørk.

Skipsreder Torstein Hagen har kommet til stedet.

Kommunens kriseldelse var forberedt på en lang natt.

– Det kommer til å ta lang tid, sier varaordfører Jan Arve Dyrnes og Jan Morten Dale i kommunens kriseledelse på en pressekonferanse lørdag kveld. De forteller at passasjerene fra skipet får tørre klær, sokker og varme tepper eller dyner når de kommer til mottakssenteret i idrettshallen, rapporterer Adresseavisen.

- Vi har tømt lagrene til de lokale butikkene, sier Jan Morten Dale. Kommunen med snaut 10.000 innbyggere har omlag 200 mennesker i sving for å hjelpe under evakueringen.

De serverer kaffe og enkel matservering med pølser og brødskiver til de evakuerte og helse- og redningspersonell . De har skaffet sengeplass til alle i Fræna, Kristiansund og Molde.

Beredskapsledelsen i kommunen understreker at det er en svært stor og dramatisk redningsaksjon.

Fortsatt går fire til fem helikoptre i skytteltrafikk mellom havaristen og mottaket på land. Det er antall helikoptre som skal være i svig til enhver tid.

– Evakueringen foregår slik at en redningsmann firer seg ned i line til havaristen og plukker opp én og én person. Hvert helikopter kan ta 10–15 personer om bord, sier pressetalsmann Per Fjeld ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS).

Ni til sykehus

To personer skal være alvorlig skadet og er blitt fraktet til sykehus. Tilstanden for de skadede er ikke kjent. Ytterligere syv personer er sendt til sykehus. I alt fem kvinner og fire menn, ifølge NTB.

Det tar tid når 1300 personer skal evakueres. Klokken 23 ble det meldt at rundt 140 personer var blitt evakuert. Fortsatt var det rundt 1200 personer om bord. Rundt 930 er passasjerer, de fleste er i alderen 60–90 år. Resten er besetningsmedlemmer.

I tillegg har altså frakteskipet en besetning på ni som er evakuert.

Hoppet i sjøen

Besetningen på frakteskipet ble bedt om å forlate dekk og hoppe i sjøen for at redningsmannen kunne plukke dem opp derfra. Fjeld sier til NTB at det er en foretrukket måte, og noe redningsmannskapene er trent på. Skipet ligger for anker, det skal ikke være fare for at det skal gå ned.

Det er fortsatt kraftig vind og høye bølger i området.

– Er redningsarbeidet risikofylt?

– Vårt utgangspunkt er at mannskapene er trent til å jobbe i slike situasjoner under slike forhold, sier Fjeld.