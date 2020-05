Langtransportsjåførene har fått lov til å kjøre mer enn normalt. Han har vært oppe i 115 mil om dagen.

Livet på veien er lettere, men avstandene enorme for Dag Egil Skinderhaug. Han er av de tusenvis av sjåførene som nesten konstant er på veien for å frakte nødvendige varer nå under koronakrisen.