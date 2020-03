– Olav Thon-Gruppen opplever situasjonen rundt korona-krisen som dramatisk for norsk varehandel. Omsetningen for mange av våre leietagere er nærmest over natten blitt borte, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud i en pressemelding.

Han ber også regjeringen og sentralbanken om å komme med flere tiltak som kan sikre at butikkene ikke går konkurs i påvente av at krisetiltakene som bortimot har stengt ned det norske samfunnet, kan avsluttes.

– Olav Thon Gruppen har i dag besluttet å gi betalingsutsettelse til alle våre serveringssteder og butikkleietagere i Norge som er rammet av likviditetsproblemer som følge av koronakrisen, sier Hallerud.

Individuelle løsninger

Hallerud håper myndighetene snart vil komme med målrettede tiltak mot norsk varehandel slik at ikke hele bransjen ødelegges.

Thon Gruppen opplyser at koronakrisen påvirker både butikkene i selskapets norske kjøpesentre og eiendommene. Videre skriver de at selskapet ønsker å hjelpe dem til å unngå konkurs.

– For øvrig har vi løpende dialog med enkeltleietakere for å finne individuelle løsninger for de som står i fare for å gå konkurs, legger Hallerud til.