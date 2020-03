Eiendomsgiganten Olav Thon-gruppen meldte tirsdag at de gir sine leietagere utsatt husleie. De reduserer foreløpig ikke leien, slik aktører for eksempel i Trondheim har gjort.

– Olav Thon-Gruppen opplever situasjonen rundt korona-krisen som dramatisk for norsk varehandel. Omsetningen for mange av våre leietagere er nærmest over natten blitt borte, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud i en pressemelding.

Han ber regjeringen og sentralbanken om å komme med flere tiltak som kan sikre at butikkene ikke går konkurs.

– Olav Thon Gruppen har i dag besluttet å gi betalingsutsettelse til alle våre serveringssteder og butikkleietagere i Norge som er rammet av likviditetsproblemer som følge av koronakrisen, sier Hallerud.

Olav Thon Gruppen driver med eiendom, kjøpesentre og hotell. I 2018 var driftsinntektene 11 milliarder kroner og verdien av konsernets eiendeler 105 milliarder kroner.

I Oslo leier Thon-gruppen ut til flere utesteder, blant annet Kulturhuset, Youngs, Angst Bar og Café Sør, samt store deler av Torggata.

Monica Strømdahl

Individuelle løsninger

Thon Gruppen opplyser at koronakrisen påvirker både butikkene i selskapets norske kjøpesentre og eiendommene. Videre skriver de at selskapet ønsker å hjelpe dem til å unngå konkurs.

– For øvrig har vi løpende dialog med enkeltleietagere for å finne individuelle løsninger for dem som står i fare for å gå konkurs, legger Hallerud til.

Hallerud har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag, men skriver i en SMS til at betalingsutsettelsen foreløpig gjelder til 1. juni. Han skriver videre at han ikke ønsker å svare på hvorvidt det kan bli aktuelt å gi leiefritak.

Paal Audestad

– Det vil komme etterslep

Flere i serveringsbransjen har etterlyst utsettelser eller reduksjoner i husleie over å komme seg gjennom koronakrisen. I Stavanger har selskapet Camar Eiendom allerede varslet at de halverer leien på sine bygg i tre måneder for å hjelpe til.

I Trondheim har Eiendomsinvestor Ivar Koteng varslet at enkelte leietagere hos dem vil få enten redusert eller ingen husleie i en periode fremover.

Runar Eggesvik, som står bak flere utesteder i Oslo sentrum, mener Thon-gruppens initiativ er en god start.

– Utsatt leie er hyggelig. Men det vil jo komme etterslep og sommeren er dessuten ofte lavsesong for serveringsbransjen, sier han.

Eggesvik mener de store eiendomsselskapene ikke kan skyve staten foran seg, men heller ta ansvar selv og opptre solidariske.

– Dette handler ikke bare om å gi cash, men å gi en grunnleggende tro på at vi skal komme oss gjennom dette. Jeg mener vi må begynne å snakke om leiefritak, sier han.

Ingvild Berg

Betaler 400.000 i måneden

Også Laurent Vacarisas, som har drevet Café Sør i Torggata siden 1999, etterlyser leiefritak. De siste årene har han også drevet utestedet Uhørt, som ligger vegg i vegg, inn mot Strøget.

Han betaler månedlig 400.000 kroner i leie til Thon-gruppen for de to serveringsstedene, inkludert fellesutgifter og omsetningsleie.

Han er ikke fornøyd med Thons tilbud.

– Vi er helt avhengige av å få fritak for husleie i tiden vi er tvunget til å ha stengt, ellers overlever vi ikke. Vi håper de støtter oss i dette, fordi det vil bli enda dyrere for de om alle leietagerne går konkurs

Vacarisas varsler at både Café Sør, Uhørt, Angst Bar, Den Gamle Skobutikken, Perestrojka og Habibi, som alle er serveringssteder i Strøget, vil nå sende et felles brev til Thon-gruppen med sine forslag til løsning.