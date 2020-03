I koronakarantene? Du kan lufte hunden, men ikke gå i butikken

Aftenposten skrev onsdag om folk i karantene som var observert i butikker og på treningssenter. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier torsdag at det ikke er greit.

– Vi får tilbakemeldinger om at folk bryter karantenereglene og for eksempel går i butikken. Vi understreker at de ikke skal møte andre mennesker enn dem de bor sammen med på nært hold. Dette gir en økt risiko for større spredning i befolkningen.

Helsedirektøren sier at de som bryter karantenen bidrar til en risikoøkning.

– Neste gang kan det være de du er spesielt glad i som ikke kan få den hjelpen de behøver, sier Guldvog.

Naina Helen Jåma

Hva er forskjellen på isolering og karantene?

De som er smittet, men ikke er så syke at de trenger å legges inn på sykehus, må isoleres i eget hjem.

De som har vært i kontakt med en som er syk, er i karantene.

De som er i karantene kan gå ut av hjemmet, men ikke i butikk, ta kollektivtransport eller oppsøke steder hvor det er mange mennesker. De som er isolert, kan ikke gå ut av huset.

Hvis man er i karantene eller isolert, skal man ikke være tettere på et annet menneske enn én meter. Dette fremgår av definisjonen til Folkehelseinstituttet (FHI). Denne artikkelen er en oppsummering av rådene som FHI har gitt.

Hvilke regler gjelder for helsepersonell?

For helsepersonell gjelder andre og strengere regler. Blant annet skal alt helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset være hjemme fra jobb i 14 dager.

Hjemmekarantene anbefales for:

De som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, og de som bor sammen med bekreftet tilfelle.

Hjemmeisolering anbefales for:

De som er bekreftet smittet med det nye koronaviruset, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

De som er syke og prøvetas for det nye koronaviruset.

Hva skal familien gjøre?

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke gå ut.

Ifølge FHI skal legen din i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Hvis du som er isolert må ut eller oppsøke helsetjeneste, må du ikke benytte offentlig transport eller taxi.

Når det gjelder familiemedlemmer, er rådet fra FHI at den som er hjemmeisolert oppholder seg og sover i et annet rom enn de andre man bor sammen med. Har man flere bad og toalett, bør man bruke et separat bad og toalett. Dersom man har ett, er det viktig at man bruker et separat håndkle.

Hvis den man bor sammen med er syk, regnes man som nærkontakt og bør ha hjemmekarantene.

Rådene går videre på at klær og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Det er også viktig med hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Flere bedrifter strengere enn FHI

Hjemmekarantene er aktuelt for dem som ikke har symptomer på det nye koronaviruset, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle.

Det betyr at de som har vært i et land med vedvarende spredning, men ikke føler seg syk eller er helsearbeider, ifølge FHI ikke trenger karantene.

Men politiet og flere store bedrifter, inkludert Schibsted og Telenor, setter strengere krav enn FHI. De vil at alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning holder seg hjemme fra jobb i 14 dager.

Disse må altså holde seg hjemme fra jobb ifølge arbeidsgiver, men kan ifølge FHIs retningslinjer ellers bevege seg fritt. FHI mener også at disse egentlig kan være på jobb.

Hjemmekarantene betyr en midlertidig innskrenking av bevegelse og sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Man kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.

Hva betyr det?

Du skal: