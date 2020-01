Politiet beslagla titalls ombygde våpen i Oslo

Beslaget var på totalt 74 våpen. Det ble også funnet rifler og hagler, skriver NRK.

Politiet mener at mannen i forkant kjøpte titalls knallvåpen fra en forretning i et annet politidistrikt.

– Saken er fortsatt under etterforskning, og våpnene er sendt til Kripos for nærmere undersøkelse, sier politiadvokat Philip Mathew Green ved seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet.

Knallvåpen brukes som startpistoler eller til opptrening av jakthunder, men gjennom ombygging mener politiet at våpenet kan «forårsake dødelig skade».

– Mannen erkjenner oppbevaring av våpen, men har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs i Advokatfirmaet Elden DA.