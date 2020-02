Vurderer å sende barn av IS-kvinner hjem alene

Det sier utenrikssjef for selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria, Abdulkarim Omar, til VG.

Han har ansvaret for Al-Hol-leiren der flere tusen barn og kvinner, som oppholdt seg i området som var kontrollert av den islamske staten, er internert.

– I utgangspunktet ville vi ikke fjerne barna fra mødrene. Men den dagen moren blir dømt for sine forbrytelser, så er det ingen problemer med å skille dem, sier Omar til avisen.

Denne uken er han og en delegasjon fra de kurdiske myndighetene i Norge for å diskutere situasjonen i Syria og hva som skal skje med IS-fremmedkrigere og deres barn.

Afshin Ismaeli

18 barn av nordiske IS-foreldre er hentet hjem. Kun Norge har latt foreldre bli med.

5000 utenlandske kvinner og barn

Utenrikssjefen og en kurdisk delegasjon møter torsdag statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen (H). Omar har tidligere sagt at han i møtet vil be om at de norske kvinnene og barna som er igjen, blir hentet.

Aftenposten fortalte i forrige uke at selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria varslet at de vil begynne prosessen med å stille utenlandske fremmedkrigere for retten i starten av mars.

– I løpet av de to ukene som kommer skal vi begynne å straffeforfølge dem. Vi har en antiterrordomstol hvor flere fra Syria er blitt dømt allerede, men ikke de fra Europa. Det kommer vi til å begynne med, sier Omar.

Ifølge Omar sitter mellom 11.000 og 12.000 kvinner og barn internert i leirene. Av disse har 5000 europeisk bakgrunn.

Det er fire norske kvinner i leirene i Syria. Kvinnene har tilsammen fire barn.