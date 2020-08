Fem kritisk skadet av kullosforgiftning på ulovlig fest i Oslo. 24 er sendt til sykehuset.

Syv personer er sendt til sykehus etter at de trolig ble kullosforgiftet på en fest med opptil 200 deltagere i Oslo natt til søndag. Fem av dem er kritisk skadet.

Inngangen til bunkeren sees her øverst og litt til høyre i bildet. Brannmannskapene har her lagt inn en kraftig slange og pumper luft inn i bunkersen. Geir Olsen

30. aug. 2020 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

Syv personer er sendt til sykehus er sendt til både Lovisenberg og Ullevål sykehus, opplyser politiet. Festen ble holdt i et gammelt bomberom som har vært avstengt. Ifølge politiet kan det ha vært opptil 200 personer på festen.

– Der har folk tatt seg inn og brukt som feststed. For å drifte musikken er det tatt i bruk to bærbare strømaggregater som har laget eksos. Det har ført til kullosforgiftning som har gjort at flere er blitt dårlige, sier fungerende brannsjef Ronny Andersen til Aftenposten.

– Hvor farlig er dette?

– Får du i deg for mye kullos, er det dødelig. Det blir som å sitte i en bil og få eksospotten rett inn i kupeen, så det er farlig, forteller Andersen. Nå blåser brannvesenet frisk luft inn i bunkersen.

– Det vi kan bekrefte nå, er at 24 pasienter er kommet til sykehuset etter denne festen, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB like før klokken 7 søndag morgen.

Politiet er på vei for å plombere bunkersen. Et område fra Uelands gate/Colletts gate og 60–70 meter rundt åstedet er sperret av.

Syv personer ble funnet bevisstløse av en patrulje klokken 03.46. Festen foregikk i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, like ved Lovisenberg sykehus, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO2 i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

Alle nødetater rykket ut til stedet. Politiet har ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet

Brutt opp dør til grotte

Politiet skriver på Twitter rundt kl. 07.30 at nye opplysninger tyder på at opptil 200 personer kan ha vært på festen. Oslo universitetssykehus sier at alle som var på festen, må oppsøke legevakten. To politibetjenter er også blitt utsatt for kullos og får behandling. Det melder politiet selv.

Festdeltagerne har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i bunkersen, som har vært avlåst og stengt.

– Det er en inngang som er brutt opp, man må klatre litt for å komme dit, sier Kråkenes.

En patrulje fra politiet kom tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer i strøket og så fant de syv som måtte ha helsehjelp. Deretter ble livreddende førstehjelp satt i gang.

previous









fullscreen next Alle nødetater rykket ut til stedet. Politiet har ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet. 1 av 4 Bjørn Egil Halvorsen

Trolig kullos fra bærbare strømaggregater

Rundt klokken 4.30 opplyser politiet til NTB at det ikke skal være flere igjen i bunkersen.

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud, sier at det har vært en rave-fest i forbindelse med en fødselsdagsfeiring. Han omtaler bunkersen som en grotte.

– En av patruljene våre ble vinket til av noen som følte seg dårlig og trengte hjelp. Mens patruljen hjelper til og snakker med personen kommer det flere ut av grotten, forteller han.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding