Seks kritisk skadet, men alle utenfor livsfare etter kullosforgiftning på ulovlig fest i Oslo

ULLEVÅL (Aftenposten): 25 personer ble sendt til sykehus etter at de ble kullosforgiftet på en fest i et gammelt tilfluktsrom med opptil 200 deltagere i Oslo natt til søndag. Alle er utenfor livsfare, opplyser sykehuset.

Inngangen til tilfluktsrommet sees her øverst og litt til høyre i bildet. Brannmannskapene har her lagt inn en kraftig slange og pumper luft inn i tilfluktsrommet. Bjørn Egil Halvorsen

30. aug. 2020 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

25 personer ble sendt til både Lovisenberg og Ullevål sykehus, opplyser politiet. Ifølge politiet kan det ha vært opptil 200 personer på festen. Det er basert på en rekke ulike opplysinger, blant annet fra deltagere på stedet. Det skal også ha vært et Facebook-arrangement for festen.

– Nå er de i bedring alle sammen, heldigvis. Vi kan si at de er utenfor livsfare, opplyser Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

– Men noen av dem er fortsatt regnet som alvorlig skadet, sier Heyerdahl. I alt var seks personer regnet som alvorlig skadet etter festen.

– Hvor lenge blir de værende her?

– Det er for tidlig å si. De to første er skrevet ut fordi de hadde få symptomer, men de aller fleste vil bli et døgns tid, så får vi se.

Politiet har forseglet inngangen til tilfluktsrommet søndag morgen. Jil Yngland, NTB Scanpix

Innenfor her ble flere kullosforgiftet under en ulovlig fest natt til søndag. Jil Yngland, NTB Scanpix

23 personer er fortsatt på sykehuset.

– Vi skal være glade for at det ikke gikk verre enn det gjorde her, sier Heyerdahl.

Tobias Ore, legeskiftleder ved legevakten, forteller Aftenposten at ni personer har vært innom legevakten for å sjekke seg for kullosforgiftning så langt i dag.

fullscreen next Alle nødetater rykket ut til stedet. Politiet har ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet. 1 av 4 Bjørn Egil Halvorsen

Arrangøren politianmeldes

Ifølge Dagbladet har politiet opprettet en anmeldelse mot det de mener er festarrangøren.

– Vi har vært i kontakt med dem som mest sannsynlig er arrangør av dette arrangementet. De har brutt seg inn og hatt et ulovlig arrangement, så det er naturlig at de står ansvarlig, sier Cathrine Sylju ved Politiets operasjonssentral.

Festen ble holdt i et gammelt tilfluktsrom som har vært avstengt. Ifølge politiet skal festdeltagerne være i alderen 20–30 år.

– Vi har oversikt over mange av deltagerne, men ikke alle. Det er det vi må jobbe med i dag, sier Sylju til Aftenposten.

Festdeltagerne har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i tilfluktsrommet, som har vært avlåst og stengt. Festen foregikk i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, like ved Lovisenberg sykehus.

– Får du i deg for mye kullos, er det dødelig

– Folk har tatt seg inn og brukt rommet som feststed. For å drifte musikken er det tatt i bruk to bærbare strømaggregater som har laget eksos. Det har ført til kullosforgiftning som har gjort at flere er blitt dårlige, sier fungerende brannsjef Ronny Andersen til Aftenposten.

– Hvor farlig er dette?

– Får du i deg for mye kullos, er det dødelig. Det blir som å sitte i en bil og få eksospotten rett inn i kupeen, så det er farlig, forteller Andersen. Brannvesenet blåste frisk luft inn i tilfluktsrommet.

Av de 25 som ble sendt til sykehuset, var to personer polititjenestemenn som hjalp til med å redde folk ut fra tilfluktsrommet.

Brorparten vil holdes under observasjon det neste døgnet, sier Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten. Omtrent klokken 08.30 opplyste politiet at brannvesenet er ferdige på stedet, og at bare sikring av området gjenstår. Alle nødetater rykket ut til stedet. Politiet har ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet.

Kom deg til legevakten dersom du har symptomer på forgiftning

Politiet skriver på Twitter rundt kl. 07.30 at nye opplysninger tyder på at opptil 200 personer kan ha vært på festen. Oslo universitetssykehus sier at alle som var på festen og som fortsatt har symptomer på kullosforgiftning, må oppsøke legevakten.

– Alle som var på festen og som ikke opplevde symptomer der eller etterpå, er utenfor fare, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo Universitetssykehus.

– Anbefaler dere å vekke noen dersom de kan ha vært på festen og sover nå?

– Dersom de har normal puls og pust og virker til å sove normalt, skal det være tilstrekkelig. Men er man i tvil, kan det være lurt å bruke sunn fornuft, sier Bayer.

Oslo universitetssykehus forteller at de gikk inn i såkalt «gul beredskap» klokken 04.46. Det innebærer at en del ressurser mobiliseres, og skjer sjelden.

Rundt kl. 10 forteller Tobias Ore, legeskiftleder ved legevakten, at ni personer har vært innom legevakten for å sjekke seg for kullosforgiftning så langt i dag. Han sier at du ikke skal måtte lete etter symptomer dersom du har vært på festen.

– Man bør ha kjent det. Det viktigste er at man har fått plager mens man har vært på festen og de er vedvarende. Har man fått plager i etterkant av festen, er det ikke grunn til å tenke at det er relatert til karbonmonoksid, sier Ore.

Han anbefaler at de som vil sjekke seg, ringer før de kommer. Telefonnummeret til legevakten er: 116117

16 prosent oksygen i rommet

Syv personer ble funnet bevisstløse av en patrulje klokken 03.46. En patrulje fra politiet kom tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer i strøket og så fant de syv som måtte ha helsehjelp. Deretter ble livreddende førstehjelp satt i gang. Et område 60–70 meter rundt åstedet ble sperret av.

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO2 i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

– Det er en inngang som er brutt opp, man må klatre litt for å komme dit, sier Kråkenes. Arrangementet skal ha vært en rave-fest i forbindelse med en fødselsdagsfeiring

