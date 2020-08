Øyvind Eggen slutter i Regnskogfondet etter uro i ledergruppen

Øyvind Eggen gikk mandag av som generalsekretær i Regnskogfondet etter en periode med uro i organisasjonens ledergruppe.

– Jeg trer av etter en beslutning i styret som gjorde det umulig for meg å fortsette, skriver Øyvind Eggen i et innlegg på Facebook mandag ettermiddag.

Eggen tok over som generalsekretær i Regnskogfondet i mars 2018, og han skriver i Facebook-innlegget at mandag var hans siste dag i jobben.

Overfor NTB utdyper han bakgrunnen for at han nå slutter.

– Det har vært uro i ledergruppen, og jeg går nå av som følge av styrets respons på den uroen, sier Eggen.

Han vil ikke kommentere hva uroen i ledergruppen har bestått i, annet enn at uenigheten ikke handler om veivalg for Regnskogfondet. Han vil heller ikke gå inn på hva det er ved styrets respons som gjør at han slutter.

Styreleder Svein Tveitdal i Regnskogfondet sier at styret fikk beskjed om at Eggen ønsket å gå av lørdag, etter at de hadde vært i dialog med Eggen i forrige uke.

Tveitdal bekrefter at avgangen handler om samarbeidsproblemer i ledergruppen, men vil i likhet med Eggen ikke gå konkret inn på hva problemene består i.

