Nå kan du se hvor toget ditt er og om det er fullt

Fra og med tirsdag gir anonyme tellere oversikt over hvor mange som er ombord på toget – før det når stasjonen din.

To nye tjenester inntar passasjerappen til Vy. Berit Roald, NTB scanpix

Gina Grieg Riisnæs

27. aug. 2020 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er etterlengtede funksjoner for pendlerne våre. Vi håper dette vil gi gode kundeopplevelser og bedre punktlighet, sier Kristin Kjøge Jansson, direktør for digitale kundetjenester i Vy.

Den nye tjenesten heter «Hvor er toget?» og ligger under favorittfanen i Vy-appen. Dersom du har favorittavganger inne, kan du se hvor toget er på kartet. Du kan også se hvor Vys ekspressbusser befinner seg.

Tjenesten innføres fra og med torsdag 27.august.

Se hvor mange seter

I tillegg skal både Vy-appen og stasjonsskjermene til Bane NOR vise hvor fullt hvert togsett er når toget forlater stasjonen du reiser fra. Tjenesten vil være tilgjengelig på alle tog unntatt Bergensbanen som har setereservasjon.

Funksjonen viser hvor mye plass det vanligvis er i hvert togsett, basert på hvor mange som pleier å reise med denne avgangen.

Grønt togsett betyr vanligvis over 25 prosent ledige seter.

Oransje togsett betyr vanligvis 25 til 5 prosent ledige seter.

Rødt togsett betyr vanligvis mindre enn 5 prosent ledige seter.

Anonyme passasjertellere

– Tallene på hvor mange som reiser er basert på prognoser, opplyser Nina Schage, kommunikasjonssjef i Vy, til Aftenposten

Det vil si at hvis du sjekker toget ditt tre timer før avgang får du et estimat på hvor mange som vil være ombord. Tallet er basert på hvor mange som vanligvis reiser med et togsett i løpet av dagen på ulike strekninger, og oppdateres hver sjuende dag.

I tillegg kommer noen av togene til å ha anonyme passasjertellere ombord, som består av automatiske sensorer.

– Vil det være tellere ombord på alle tog?

– På de fleste av den nyeste togtypen har vi anonyme passasjertellere, men ikke på de eldre togene, svarer Schage.

Tjenesten har blitt testet på diverse strekninger over lengre tid. Årsaken til at det innføres nå er ikke tilknyttet korona.

– Men det er god timing, avslutter Schage.

Les også Ikke buss FOR tog, men buss OG tog mellom Oslo og Trondheim

Les også Åpner for å droppe ny jernbanetunnel under Oslo. Mener tilbudet likevel kan dobles.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding