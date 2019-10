– Det er kjedelig å sitte stille i klasserommet hele tiden og bare lære teori, sier Maren Lovise Nyvold (14).

Hun går i 8. klasse på Skullerud skole og har valgfaget «Natur, miljø og friluftsliv» denne regntunge tirsdagen. Sammen med de andre elevene har hun fått i oppgave av læreren å finne frem til fem poster i skogen i nærheten ved hjelp av et kart. Til tross for regn og grått vær, er elevene glade for å bytte ut klasserommet med åpen himmel.