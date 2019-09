Alle blikkene i rommet er vendt mot lerretet der en linje slynger seg over et kart. Linjen illustrerer noe lokalbefolkningen kjenner så altfor godt til, og som for mange av de fremmøtte skaper frykt for hvordan fremtiden vil bli.

Men foran lerretet står en mann. Og han har en plan. Med en mikrofon i én hånd og en laserpeker i den andre viser han hvordan han ser for seg at en kabelløsning i en helt annen trasé er en bedre løsning.