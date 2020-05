Fredag kom nyheten om at utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes frem til 20. august.

Regjeringen åpner imidlertid for at det kan bli unntak for nordiske land fra 15. juni, og nærliggende europeiske land fra 20. juli.

Vil gjenoppta passasjerruter fra 15. juni

Skipene til Color Line går i dag kun i godstransport. Rederiet har ruter til både Danmark og Sverige.

Ifølge konserndirektør Helge Otto Mathisen vil det ikke være noe problem å starte med passasjertrafikk til nordiske land, dersom det fra 15. juni åpnes for reiser innen Norden.

– Slik vi oppfatter det, åpner Norden fra 15. juni, og det betyr at vi vil gjenoppta våre passasjerruter da, sier Mathisen.

Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Han understreker at Color Line fra før hadde gode rutiner for å håndtere smitte, men at selskapet nå har utarbeidet en ny og detaljert smitteveileder med samarbeidsorganisasjonen Interferry.

Color Line trafikkerer også strekningen mellom Oslo og Kiel. Innen 20. juli vil regjeringen ta stilling til om folk får reise på fritidsreiser til «enkelte andre nærliggende europeiske land».

– Det vi ikke helt skjønner argumentasjonen for, er hvorfor ikke Tyskland kan regnes som en del av Norden i denne sammenhengen. Smittesituasjonen i Tyskland og Norge er jo ganske lik, sier konserndirektøren.

Åpner snarest mulig

Fergeselskapet DFDS har foreløpig innstilt sin rute mellom København og Oslo frem til 3. juni.

Kommunikasjonssjef Gert Jakobsen sier til Aftenposten at de hele tiden følger med på mulighetene for å gjenopprette ruten.

– Det er for tidlig å si hvordan vi vil forholde oss dersom det kommer nye anbefalinger for reiser innen Norden, men vi håper det vil bli mulig å gjenoppta seilasen snarest mulig, sier Jakobsen.

Han tror en gjenåpning av ruten vil komme restaurant- og fornøyelsesbransjen i de to byene til gode.

– Vi mener også at det er veldig sikkert om bord på skipet. Det er gode muligheter for å holde avstand der, passasjerene sover i egne kabiner og vi er ekstra nøye med å desinfisere berøringspunkter, sier Jakobsen.

Ingen seilas til Frederikshavn

Den 19. mars la Stena Line ned ruten mellom Frederikshavn og Oslo etter over 40 år. Det skjedde som en direkte effekt av den virkningen koronaviruset hadde på passasjervirksomheten, skriver selskapet på sine nettsider.

– Men vi har mange norske gjester på andre ruter. De fleste av våre linjer utenom Frederikshavn-Oslo er åpne, men enkelte av dem kjøres med redusert kapasitet, sier pressesjef Carl Mårtensson i Stena Line.

Stena Line har ikke lenger ruter i Norge. Norske passasjerer må eventuelt bruke rutene fra andre land.