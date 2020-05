Ny FHI-rapport: Nå stiger smittetallet i Norge igjen.

Nye beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort, konkluderer med at reproduksjonstallet for Norge etter 20. april har økt til 0,72.

For en uke siden lå tallet R-tallet for Norge på 0,46.

Det betyr at anslaget for hvor mange som blir smittet for hver person, har økt betydelig de siste ukene.

Den statistiske usikkerheten gjør at FHI anslår at tallet med 95 prosent sikkerhet ligger mellom 0,44 og 0,99, viser en ny rapport fra FHI.

Sluttet å gi daglige tall

Det har hersket stor spenning om hva som skjedde med smittespredningen i Norge etter at barnehagene ble åpnet igjen 20. april og elevene i 1. til 4. klasse fikk komme tilbake til skolen 27. april.

Frem til forrige uke da regjeringen gjenåpnet Norge, har FHI lagt frem daglige anslag for R-tallet.

Det ble det slutt på etter 8. mai.

Dagens rapport er den første som er blitt publisert på en uke. Den kan tolkes som at smittespredningen har økt betraktelig, men at den fortsatt ligger under 1,0.

Regjeringen har hele tiden understreket at dersom smittespredningen øker, kan det bli aktuelt å stramme inn igjen.

Et tidligere hemmeligstemplet notat som Aftenposten har fått innsyn i, viser at regjeringens rådgivere fryktet at smitten ville stige når man åpnet barnehager og skolene for de yngste elevene.

«Tiltakene vi nå har vedtatt om å åpne barnehager og barneskoler, vil kunne føre til en viss økning i smitten. Foreløpige beregninger tyder på at Oslo ikke vil kunne holde R under 1 når dette skjer. For resten av landet vil R kunne ligge på ca. 0,9», skrev regjeringens rådgiver Geir Steine-Larsen.

Usikre anslag

Det nye R-tallet som FHI har kommet frem til i dag, betyr ikke nødvendigvis at smitten i seg selv har økt i samfunnet.

Anslaget baserer seg på en komplisert modell, som blant annet tar hensyn til antallet sykehusinnleggelser, mobildata og befolkningsstruktur. Det betyr først og fremst at FHI nå har fått mer data som gjør det mulig å komme med en langt mer sikker beregning enn for uke siden.

FHI har tidligere understreket at R-tallet for perioden etter 20. april på 0.46 som ble presentert 8. mai, var svært usikkert og hadde en stor feilmargin.

Siden det nå har kommet inn sykehustall for en uke til, er anslaget blitt mer sikkert. FHI understreker i rapporten at dette betyr at smittespredningen ikke på noe tidspunkt har vært over 1,0 etter at gjenåpningen av Norge startet opp 20. april.

«Nå er det ikke noe bevis for at reproduksjonstallet i uke 17 var over 1,0», skriver FHI.

Før 20. april da barnehagene ble åpnet, anslo FHI at R-tallet i Norge lå på 0,66 i perioden fra 15. mars.