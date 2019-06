Aktor: – Svein Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig i saken

– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har forklart seg uriktig i saken. Spørsmålet er da hvorfor retten skal tro ham i dag, sa statsadvokat Nordmo i sin avsluttende prosedyre mandag.

Tre fornærmede menn har alle fortalt i retten hvordan de ble tilnærmet av daværende fylkesmann Svein Ludvigsen og at de på hans initiativ hadde seksuell omgang med ham. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

Endret forklaring

Ludvigsen nekter straffskyld. Inntil rettssaken startet nektet Ludvigsen også for seksuell omgang med alle de fornærmede.

I retten endret han forklaringen og sa at han ved tre anledninger hadde sex med 25-åringen som er fornærmet – men først etter at han hadde gått av som fylkesmann og bare etter begges samtykke og ønske.

– Retten kan se hen til at Svein Ludvigsen her kom med annen forklaring enn de mange forklaringer han har gitt til politiet, sa Nordmo.

Statsadvokaten viser også til at Ludvigsen i 2018 ba om et nytt avhør før saken skulle videre til rettsvesenet for å korrigere opplysninger, uten at han endret på forklaringen sin på dette punktet.

– Mektig

For øvrig tegnet Nordmo et bilde av tre fornærmede som gir lignende beskrivelser av Ludvigsens framgangsmåte, og at anklagene fremmes uavhengig av hverandre.

– Vi mener at deres forklaringer gjensidig oppbygger hverandre. Alle har hatt inntrykk av at han er en mektig mann som kan påvirke deres livssituasjon, sier Nordmo.

Statsadvokaten påpeker at dette ikke bare er et inntrykk de fornærmede har hatt, men at det «ikke er tvil om» at Ludvigsen var en mektig person i kraft av stillingen sin, men også i kraft av nettverket til den høyt betrodde Høyre-politikeren.

– Han har fått kontakt med dem alle gjennom sitt arbeid som fylkesmann, og snakker om å gjøre noe for dem og med deres livssituasjon, som gjør at de får tillit til ham, sier Nordmo i retten.

Retten skal også vurdere de fornærmedes troverdighet.

– Slik de forklarer seg, så tar han alle tre, på ulike tidspunkt, med på ulike hotell. Så får retten vurdere hvorfor det er noe poeng i å ta dem med på hotellrom hvis han skulle hjelpe dem, sa Nordmo.