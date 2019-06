Onsdag for en uke siden publiserte Aftenposten en artikkel om Sommarøy i Troms som ønsker å bli verdens første tidsfrie sone. Artikkelen var basert på at påfunnet til initiativtager Kjell Ove Hveding hadde fått omtale i mange utenlandske medier.

Tirsdag publiserte Aftenposten Junior en reportasje i sin papiravis fra Sommarøy. I reportasjen snakket vi med barn på Sommarøy, med rektor, med initiativtager for prosjektet og med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vårt utgangspunkt var at dette var et lokalt initiativ, men det viser seg nå å være en profesjonell PR-kampanje initiert av Innovasjon Norge. Kampanjen skal ha kostet nær 500.000 kroner og har involvert PR-byråer i Oslo og London.

Aftenposten beklager at vi har brakt informasjon til leserne våre som ikke stemmer. Det er særlig alvorlig at barna har fått feil informasjon, iscenesatt og betalt av en statlig aktør, i Aftenposten Junior. Barn må kunne stole på at det voksne sier i Aftenposten junior er sant.

Vår oppgave er å være kildekritiske og kontrollere alle opplysninger. I denne saken har vi ikke gjort en god nok jobb.