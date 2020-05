Den 1. september 2017 ble Eirik Johan Kristoffersen (51) sjef for Heimevernet. I august i fjor ble han sjef for Hæren. Den 17. august i år tar han over som forsvarssjef.

Det er svært sjelden at så unge personer blir forsvarssjefer i Norge. Et unntak var kronprins Olav (senere Olav V), som var i 40-årene da han fungerte som forsvarssjef under krigen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier dette om valget, i en pressemelding:

– Eirik Kristoffersen er en forsvarssjef for vår tid. Han har de rette egenskapene for å lede Forsvaret fremover.

– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Han er nytenkende og har vist stor drivkraft og gjennomføringsevne, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Den 8. juli fyller forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen 60 år. Tidlig i januar meldte Forsvarsdepartementet at prosessen er i gang med å finne en ny.

Aftenposten har tidligere skrevet om de mest aktuelle kandidatene som ny sjef. Vi trakk frem Eirik Johan Kristoffersen og Tonje Skinnarland (52), sjef for Luftforsvaret, som de to mest aktuelle kandidatene.

Kristoffersen er generalmajor og har gjort rakettkarriere i Forsvaret etter at han på et tidspunkt var mellomleder i Etterretningsbataljonen i Nord-Norge og så begynte nedenfra igjen som spesialsoldat.

Kristoffersen har en unik militær erfaring som spesialsoldat i en rekke internasjonale oppdrag, med omfattende stridserfaring. Han har bl.a. Norges høyeste militære utmerkelse, Krigskorset med sverd.

Han har også erfaring fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Kristoffersen er aktiv på Facebook og har i motsetning til flere andre toppoffiserer i Norge hatt en tydelig, offentlig stemme.

Ikke minst har han uttalt at Forsvaret i dag har altfor få soldater.

Dette uttalte han til Aftenposten i fjor, som sjef for Hæren:

– Jeg har veldig tro på det å ha folk på bakken, volum i antall soldater. Noen må faktisk gjøre jobben for å sikre befolkningen. Jeg håper at jeg i min tid som sjef kan realisere en hær med et regiment i Finnmark, og en brigade både i nord og sør. Og, som kan forsvare Norge hjemme samtidig som den bidrar i FN- og NATO-oppdrag i utlandet.

Frederik Ringnes / Forsvaret

22 er aktuelle – mange bare på papiret

Jobben som forsvarssjef er ikke en jobb man søker seg til. Bare menn eller kvinner som i dag har grad av generalmajor, kontreadmiral eller høyere, kan bli forsvarssjef. I dag teller de 22 personer. Men mange av disse har vært uaktuelle fordi de har rene administrative roller, kun har sanitetsbakgrunn eller har færre enn fire år igjen til de er 60, som normalt er pensjonsalder for denne stillingen.

Helst bør man ha bakgrunn både fra Forsvarsdepartementet (FD), fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og fra felten, det som kalles operativ erfaring.

Det Kristoffersen mangler, er erfaring fra departementet.

Fakta: Dette er Eirik Johan Kristoffersen (50) Begynte i Forsvaret i 1988 som soldat og senere sersjant i ingeniørbataljonen. Ble senere sjef i Fjernoppklaringseskadronen i Oppklaringsbataljonen, det som i dag heter Etterretningsbataljonen. Gikk fra å være sjef her til å bli patruljemann i spesialstyrkene. Rykket opp til sjef for Forsvarets spesialkommando og senere nestkommanderende for Forsvarets spesialstyrker. Har hatt dykking, det som kalles angrepssvømming, og sprengning, som spesiale. Har en lang rekke opphold bak seg som soldat og offiser i spesialstyrkene i Afghanistan. Er dekorert flere ganger for sin innsats her, også med Krigskorset med sverd. Har også vært sjef for plan og øving ved Forsvarets operative hovedkvarter og sjef for Heimevernet. Kristoffersen er født i Bjerkvik i Nordland fylke. Er skilt, er i dag samboer med Linn Therece Johansen og har fire barn fra tidligere ekteskap. Bruker mye av fritiden på fjellturer, jakt, og på trening. Skriver på bok om ledelse.