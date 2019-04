Ser styrking av Forsvaret som nødvendig

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen får nå fram til 8. oktober med å levere sitt fagmilitære innspill før regjeringen legger fram sin neste langtidsplan våren 2020.

Oppdraget kommer i lys av en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med innspill til neste langtidsplan for Forsvaret. I rapporten kom det fram at gjeldende langtidsplan har store operative mangler.

– Nå ber vi forsvarssjefen om å gi oss et fagmilitært råd. Forsvarssjefens råd vil ha stor betydning for den videre utviklingen til Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Bakke-Jensen sier videre at regjeringen ser et behov for å styrke forsvarsevnen.

Bruun-Hanssen sier han deler regjeringens oppfatning av den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at han er glad for at regjeringen er enige i at det er nødvendig å styrke forsvaret.