Nødetatene ble varslet om ulykken ved 19.30-tiden.

En reporter fra Fevennen er på stedet og avisen skriver at en person skal være påkjørt av en lastebil.

Politiets operasjonssentral melder på Twitter at en person er påkjørt av et større kjøretøy. Klokken 20.08 meldte politiet at personen er bekreftet omkommet.

Kriminalteknikere er på stedet og kommunens kriseteam er varslet.

Oppdateres.