Det er funnet E. coli i et høydebasseng på Øvre Klepp i Askøy, og hos noen boliger i området, bekrefter kommunen på en pressekonferanse fredag kl. 13. Det viste de første prøveresultatene tatt fra vannet, etter at en 1-åring døde og 18 personer har havnet på sykehus i området. Over 50 har oppsøkt legevakt med magesmerter, feber og diaré.

Foreløpig kan ikke myndighetene si noe om hvorvidt disse E. coli-bakteriene kan settes i sammenheng med dødsfallet.

– Dette forsterker teorien vi har hatt om at dette er en forurensning som har trengt inn utenfra lokalt i dette området. Det er lite sannsynlig at dette dreier seg om noe som har skjedd på behandlingsanlegget, opplyste kommunen på pressekonferansen.

Kan komme fra dyr og fugler

Det ble opplyst at bakteriene blant annet finnes i avføring fra fugler og pattedyr, uten at man vet om dette er årsaken til E. coli-bakteriene som nå er påvist i vannet. Men forurensningen er trengt inn lokalt, mener myndighetene. I alle fjellbasseng er det en viss innlekking av vann. Teoretisk kan smitte komme utenfra og inn på denne måten, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

– Høydebassenget er nå helt stengt av. Det er ikke 100 prosent sikker på at det er her smitten kommer fra, men vi har nå isolert dette bassenget, sier rådmann Eystein Venneslan.

Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960-tallet, og skulle «fases ut», ble det sagt på pressekonferansen.

Det er ikke funnet E. coli på renseanlegget ved Kleppe vannverk. Det er heller ikke funnet E. coli på omkringliggende høydebasseng på Øvre Kleppe-området

Fakta: Dette er E. coli Escherichia coli, bedre kjent som E. coli, finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.

Den mest alvorlige varianten er EHEC, som kan infeksjonen Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

HUS er en alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer og starter som regel som en mage-/tarminfeksjon med blodig diaré.

Bakterien overføres vanligvis gjennom kjøtt som ikke er varmebehandlet, forurensede grønnsaker, upasteurisert melk, vann, ved direkte kontakt med dyr som skiller ut bakterien, eller fra person til person.

Eldre og barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Kilde: Folkehelseinstituttet X

Alle må koke vannet sitt

Det var lokalavisen Askøyværingen som først meldte om E. coli-funnet. Smittevernoverlege Thomas Hetland bekreftet til lokalavisen at det var gjort funn av bakterien i et basseng på Øvre Kleppe tilknyttet drikkevannsanlegget.

Det ble tatt prøver av drikkevannet torsdag.

Totalt er det 18 personer fra kommunen innlagt på sykehuset med mage- og tarmsymptomer som feber, diaré, magesmerter og kvalme. Fredag ble det også kjent at dødsfallet til en ett år gammel gutt i kommunen settes i sammenheng med smitteutbruddet.

Hetland understreker at det ikke er bekreftet at dødsfallet skyldes E. coli-smitte.

Alle som er knyttet til Kleppe vannverk får nå beskjed om at de må koke drikkevann fremover, og være nøye med håndhygiene. Det er imidlertid ikke grunn til å droppe dusjen i området.

– Men så lenge kokevarselet er ute, bør folk være forsiktig om de inntar vann gjennom munnen i dusjen. Har du åpne sår, bør du unngå å ligge lenge i badekaret. De med svekket immunforsvar kan også ta ekstra forholdsregler.

Fakta: Tips og råd for rammede Husk å koke vann

Vask deg godt med såpe og vann (håndhygiene)

Ved oppkast og diaré, få i deg rikelig med drikke. Kilde: Askøy kommune X

NRK: Politiet undersøker om kommunen har brutt loven

NRK skriver fredag ettermiddag at politiet har opprettet sak og vurderer om Askøy kommune har brutt loven i forbindelse med eventuell smitte i drikkevannet. Politifolk var i går i møte med kommunen på rådhuset i Askøy.

– Vi undersøker om det kan være noe med drikkevannskilden som gjør at folk blir syke, sier Frode Karlsen til NRK.

Han er sjef for Vest politidistrikts seksjon for økonomi-, miljø- og arbeidsmarkedskriminalitet.

Må regne med koking i minst én uke til

Kommunen har nettopp sendt ut informasjon om at de mener det ikke er grunnlag for å stenge skoler og barnehager, men at det er viktig at vannet kokes og at man passer på at barna ikke drikker vann fra springen. Øvre Kleppe barnehage er likevel stengt på grunn av flere barn med symptomer.

Brannvesenet setter opp vanntanker på spesielt utsatte skoler og barnehager.

Kommunen opplyser at det må påregnes at kokevarselet fortsetter i neste uke og også lenger enn dette.

Vannmangel i butikkene

I butikkene er nå tusenvis av liter drikkevann revet ut av butikkhyllene.

På den lokale Meny-butikken gikk de tomme for 1,5 liters-flasker med vann torsdag kveld etter at Askøy kommune sendte ut varsel om at vannet på kokes, ifølge Bergensavisen.

Kjøpmann Eva Eriksen bestilte 3.000 liter vann og jobber med å få tak i mer.

– Jeg er usikker på om dette holder hele helgen, sier hun.