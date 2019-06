Askøy kommune har funnet E.coli-bakterier i fjellbasseng

Det er funnet E.coli i et høydebasseng på Øvre Klepp i Askøy, bekrefter kommunen på en pressekonferanse fredag kl. 13. Det viste de første prøveresultatene tatt fra vannet etter at en 1-åring døde og 18 personer har havnet på sykehus i området. Over 50 har oppsøkt legevakt med magesmerter, feber og diaré. Foreløpig kan ikke myndighetene si noe om hvorvidt disse E.coli-bakteriene kan settes i sammenheng med dødsfallet.

– Dette forsterker teorien vi har hatt om at dette er en forurensning som har trengt inn utenfra lokalt i dette området. Det er lite sannsynlig at dette dreier seg om noe som har skjedd på behandlingsanlegget, opplyste kommunen på pressekonferansen.

Det ble opplyst at bakteriene blant annet finnes i avføring fra fugler og pattedyr, uten at man pr. nå vet om dette har vært årsaken til E.coli-bakteriene som nå er påvist i vannet.

Tarmbakterie

Smittevernoverlege Thomas Hetland bekrefter til lokalavisen Askøyværingen at det er gjort funn av bakterien i et basseng på Øvre Kleppe tilknyttet drikkevannsanlegget.

Det ble tatt prøver av drikkevannet torsdag.

Totalt er det 18 personer fra kommunen innlagt på sykehuset med mage- og tarmsymptomer som feber, diaré, magesmerter og kvalme. Fredag ble det også kjent at dødsfallet til en ett år gammel gutt i kommunen settes i sammenheng med smitteutbruddet.

Hetland understreker at det ikke er bekreftet at dødsfallet skyldes E.coli-smitte.

ARS EMU Erbe Pooley/Wikimedia commons

E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker. Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

Aftenposten kommer tilbake med mer