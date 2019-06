Ettåring døde på Askøy. Kommunen mistenker smitte fra vannverket.

På en pressekonferanse fredag kommer det frem at 18 mennesker er innlagt på Haukeland universitetssjukehus med feber, diaré, magesmerter og kvalme.

Fem av de innlagte er barn, opplyste fungerende smittevernlege Thomas Hetland.

Dødsfallet til det ett år gamle barnet ble første gang bekreftet av ordfører Terje Mathiassen fredag. I en pressemelding skriver han.

– Vi kan bekrefte at det er et dødsfall i kommunen som kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd. Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat. Familien ber om ro rundt situasjonen.

Preget ordfører

Fredag morgen var det krisemøte på rådhuset. Etter møtet var ordføreren tydelig preget.

Terje Mathiassen sier at man ennå ikke vet om kilden til bakterien er i renseanlegget, ute i systemet eller hvor den kommer fra.

Barnehager og skoler holder foreløpig åpent, men har fått beskjed om å koke vannet.

– Trolig vil vi få indikasjoner på hvilken bakterie dette gjelder i løpet av dagen, men det kan også være vi ikke får svar før tirsdag, sier Mathiassen.

Fylkeslegen har besluttet å åpne tilsynssak med dødsfallet til den ett år gamle gutten.

– Vi vil gå gjennom behandlingen som barnet har fått. Hvem tilsynet rettes mot og omfatter vil bli bestemt på et møte seinere i dag, sier assisterende fylkeslege Sjur Lehmann.

Fylkeslegen ble varslet om dødsfallet av politiet torsdag.

Geir Martin Strande

Politiet undersøker saken

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt opplyser til BT at politiet har opprettet sak på bakgrunn av ettåringen som døde.

– Vi har opprettet en sak og har begjært en rettslig obduksjon for å finne ut hvorfor dette barnet har dødd. Det gjør vi når et barn dør brått og uventet.

Før obduksjonsbegjæringen har kartlagt dødsårsaken, vil ikke politiet uttale seg nærmere om saken, opplyser Krohn.

– Obduksjonen vil finne sted på Gades Institutt tirsdag.

Mange syke i et lite område

Kommuneoverlege Christian Redisch sier at han i løpet av sine 30 år på Askøy aldri har opplevd et så sterkt utbrudd som det man er vitne til i disse dager.

– Da vi forsto omfanget, samlet vi sammen fagfolk og satte kriseledelse. Alderen på de syke spenner over et bredt spekter. Det er både unge og gamle som er blitt syke. Det er spesielt at mange er blitt syke i et lite område, sier Redisch.

BT snakket torsdag kveld med smittevernlege Thomas Hetland som var kjent med at familien til det ett år gamle barnet som døde bor i nærheten av Kleppe vannverk.

– Vi undersøker om det er noen sammenheng. Men jeg vet jo lite foreløpig om hva som har skjedd. Og så har jeg taushetsplikt, sa Hetland.

Til VG sier Hetland at barnet døde på Haukeland universitetssjukehus.

GEIR MARTIN STRANDE

Syv innlagt

Fra torsdag klokken 16 og frem til fredag morgen hadde 47 mennesker vært innom legevakten på Askøy med feber, diaré og oppkast.

Legevakten har også gitt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen i går og gjennom natten.

– Det har vært roligere på legevakten ut over natten. Tilbakemeldinger fra Haukeland universitetssykehus i natt er at ingen av de innlagte er kritisk syke, uttaler fungerende smittevernlege Thomas Hetland.

Ber folk kontakte legevakten

Det er personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter som oppfordres om å kontakte legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland i pressemeldingen.

Kokevarselet ble sendt ut torsdag kveld:

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel.»

Dette skriver Askøy kommune torsdag kveld i en tekstmelding til innbyggerne.

I meldingen står det også at det er registrert flere alvorlige sykdomstilfeller i området.

GEIR MARTIN STRANDE

Rådmann Eystein Venneslan sier at man har utfordringer med vann og avløp på Askøy.

– Vi har hatt sterk vekst i folketall, og behov for å gjøre store investeringer på vannforsyningen. I mellomtiden har vi hatt flere situasjoner der vi har behov for å koke vann, sier Venneslan.

Thorbjørn Mørk, fungerende lensmann på Askøy, sier lokalt politi ikke er involvert i saken.

– Det er kommunen som håndterer dette, sier Mørk.