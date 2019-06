(Bergens Tidende): Tirsdag fortsatte krimteknikerne sine undersøkelser på Øvsttun gravplass i Fana. De lette etter spor etter Trine Frantzen, som forsvant for 15 år siden.

De begynte på gravplassen mandag etter at det kom nye tips i saken.

Klokken 19 ga politiet seg, etter å ha gjennomsøkt til sammen åtte graver mandag og tirsdag. I tillegg kommer fem graver som ble undersøkt i mai.

– Vi har ikke funnet spor eller levninger etter Trine Frantzen, sier politiinspektør Tore Salvesen til Bergens Tidende.

Silje Katrine Robinson

Han vil ikke gå nærmere inn på tipsene som er bakgrunnen for de siste undersøkelsene. Han forteller at arbeidet tirsdag har vært mer effektivt, blant annet på grunn av enklere forhold.

Silje Katrine Robinson

– Klart at håpet svinner

Sporene krimteknikerne har sett etter, er for eksempel levninger og rester av klær.

– Vi har gått så nøye til verks, at vi kan si at det er ikke levninger etter Trine Frantzen her, sier Salvesen.

Politiet anser seg nå som ferdige med arbeidet på gravplassen.

– Det må eventuelt dukke opp nye vitner eller opplysninger for å føre oss tilbake hit. Det har vi ikke nå.

Salvesen avviser likevel at politiet gir opp å finne Frantzen.

– Nå må vi vurdere hvilke nye etterforskningsskritt vi kan gjøre, sier han.

Silje Katrine Robinson

Sjekket flere graver

Politiet sperret både mandag og tirsdag av et stort område på gravplassen, og rigget opp to telt. Et over graven de til enhver tid undersøkte, og et der de siler jorden og vasker silene etterpå.

Bøtter med jord ble båret fra teltet der de gravde med murskjeer, over til et annet telt der jorden ble grundig undersøkt.

I 15.30-tiden ble det ene teltet der politiet jobber flyttet, før krimteknikerne så ut til å fortsette arbeidet.

ALICE BRATSHAUG

Vakthold gjennom natten

Etter at krimteknikere avsluttet arbeidet seint mandag kveld, var det vakthold ved de to teltene gjennom hele natten.

Silje Katrine Robinson

– Grav å gå til

Også tirsdag var Trine Frantzens sønn Jørgen til stede ved gravplassen for å følge søkene.

Sønnen fortalte tidlig tirsdag at han ville være på stedet litt til og fra.

– Det er blandede følelser å være her: Alt fra spenning til håp og frykt. Vi får bare klamre oss til håpet, sa han mens politiet fortsatt lette etter moren.

ALICE BRATSHAUG

– Jeg tror jeg er minst like utålmodig som resten av dem som er her.

– Men det er godt de gjør det grundig.