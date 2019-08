Var i moskeen to timer før skytingen

Ved en blokk i nærheten av Al-Noor Islamic Centre i Bærum står Issa Diallo og Parvez Mohammed i ly for regnet og ser bort på området med politisperringene.

De hører begge til i moskeen der skytingen skjedde. Diallo var på bønn i moskeen klokken 14 lørdag, bare to timer før skytingen startet.

– Det er trist, sier han.

– Vi har jo id i morgen. Det pleier å være flere hundre mennesker i moskeen, sier Mohammed.

De to forteller at på en vanlig dag ville det vært minst 30 barn i moskeen for å lese Koranen på den tiden.

– Barna spør om vi skal dra dit i morgen og sier at de er redde, sier Parvez Mohammed. – Selv ble jeg skikkelig redd. Vi er ofte i trafikken. Jeg kjører buss om natten. Det kan skje med oss også, plutselig kan det komme noen.

Mohammed forteller at etter det som skjedde på Utøya, ble han mer bekymret for fremtiden.

Id-feiring søndag

Skytingen i Bærum fant sted bare timer før flere tusen muslimer vil være samlet til bønn i hovedstadens moskeer i forbindelse med den muslimske høytiden id søndag.

Ghulam Sarwar, styreleder i Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland, sier at de vil både ha vektere og politiet til stede under id-bønnen søndag morgen.

– Siden det er søndag, vil det være nesten 2000 mennesker som kommer til bønnen. Vi har leid inn vektere som skal stå utenfor moskeen. Og så har jeg snakket med politiet i kveld som sier at de også vil være til stede. Derfor føler vi oss trygge, sier Sarwar.

Han fordømmer angrepet på moskeen i Bærum.

– Slike episoder er med på å skape frykt blant muslimer. Vi fordømmer det på det sterkeste, sier Sarwar.

Har fått mange telefoner

– Mange blir bekymret når slikt skjer. Jeg har fått flere henvendelser fra våre medlemmer som lurer på hvordan vi vil ivareta sikkerheten i moskeen, sier Ikhlaq Ahmad, talsperson i Islamic Cultural Centre.

– Det er ikke så lenge siden vi hadde massakren mot en moské på New Zealand, legger han til.

I forbindelse med id har moskeen styrket vaktholdet med flere vektere.

– I tillegg vil våre medlemmer gå rundt og passe på. Jeg har også snakket med politiet i kveld. De sier at de vil være i nærheten. Sånn sett føler vi oss trygge, sier Ahmad.

Han oppfordrer myndighetene til å komme mer på banen for å forebygge slike episoder.

– Det er særlig viktig å forebygge hatet mot muslimer, sier Ahmad.

Politiet: Vi antar at det er trygt

Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt orienterte om saken fra Bærum på politihuset i Oslo lørdag kveld.

– Vi setter inn det som er nødvendig for å sikre id-feiringen. Vi antar at det skal være trygt i moskeene, sa Skjold under pressekonferansen.

Politiet setter søndag inn store mannskaper for å øke sikkerheten ved moskéene i Oslo.