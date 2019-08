Familien tror Anne-Elisabeth Hagen lever, det gjør ikke politiet

Håpet for at Anne-Elisabeth Hagen er i live lever fortsatt, mener familien til den savnede kvinnen. Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Håpet ble tent da den antatte motparten 8. juli svarte på en direkte henvendelse fra familien fra mai, fortalte Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden under en pressekonferanse tirsdag.

– For det første oppfatter vi henvendelsen som et klart og tydelig svar på budskapet vi formidlet til motparten i slutten av mai. For det andre sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis for at det er riktig, sa bistandsadvokaten.

Endrer ikke drapshypotese

To timer etter Holdens pressekonferanse orienterte etterforskningsleder Tommy Brøske fra Øst politidistrikt pressen om den siste kontakten. I motsetning til familien, mener ikke politiet at saken er endret.

– Det er ikke grunnlag for å endre hovedhypotesen, sier Brøske til Aftenposten.

Den ble endret 26. juni fra en antatt bortføring til en drapssak fordekt som en bortføring. Men samtidig har politiet aldri utelukket at Hagen fortsatt kan være i live, men at de mener hun er drept.

12 dager etter at politiet endret hovedhypotesen ble familien kontaktet av en eller flere personer som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen.

Bistandsadvokat: Sikre på samme motpart

– Frem til det foreligger et troverdig livsbevis ser politiet det som mest sannsynlig at vi står overfor et drap, sier etterforskningslederen.

Familien føler seg derimot trygge på at motparten er den samme som tidligere.

– Vi føler oss helt trygge på at henvendelsen 8. juli kan spores tilbake til 31. oktober i fjor, sier Svein Holden til Aftenposten.

Holden sier at han ikke er opptatt av hypoteser, men påpeker at familien er styrket i troen på at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt lever.

Brøske forteller at politiet har sett kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten. Men de er ikke like sikre som bistandsadvokaten og familien Hagen om at det betyr at kvinnen fortsatt er i live.

– Vi vektlegger og oppfatter nok ting ulikt, og vi har respekt for at familien anser den nye kontakten som et nytt tegn på at hun kan være i live, sier Brøske.

Kommuniserer direkte med familien på norsk

Under Holdens pressekonferanse tirsdag ble det klart at familien kommuniserer direkte med de antatte kidnapperne. Politiet bidrar som rådgiver for familien.

– Vi har en rådgivende rolle i denne typen saker og forholder oss til at familien er den forhandlende part, sier Brøske.

– Er det ideelt for etterforskningen at det er familien som kommuniserer med motparten?

– Jeg vil ikke si om det er ideelt eller ikke. Vi forholder oss til den rollen vi har, svarer Brøske.

På Aftenpostens spørsmål om kommunikasjonen har foregått på norsk eller engelsk, svarer Holden:

– Du legger kanskje merke til at jeg snakker norsk. Og det besvarer spørsmålet ditt.

Den har tidligere foregått på engelsk, bekrefter Holden. Dette endret seg før 8. juli, men bistandsadvokaten vil ikke utdype eksakt når kommunikasjonen gikk fra engelsk til norsk.

Brøske ønsker ikke å kommentere hvilket språk som er blitt tatt i bruk i kommunikasjonen med den angivelige motparten, dette til tross for at Holden tidligere fortalte at den har foregått på norsk.

– Det er en sentral del av etterforskning og i en mulig identifisering.

– Den reneste terror

Det er over ni måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Hjemme i familiens bolig ble det funnet et skriftlig dokument der det ble fremsatt trusler og krav om å utbetale løsepenger.

Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være i kryptovalutaen monero, og tilsvarer ni millioner euro eller 88 millioner kroner.

Det skal ha gått lang tid mellom hver gang den angivelige motparten har kontaktet familien. Under pressekonferansen tirsdag ga Holden uttrykk for at familien forventer et svar. Politiet vil ikke kommentere dette, men viser til at de tar henvendelsen fra motparten på alvor.

– Familien har opplevd disse ni månedene som den reneste terror, fortalte Holden.