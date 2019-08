Politiet endrer ikke hypotese i Hagen-saken

Politiet ser det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, sier politiinspektør Tommy Brøske.

– Politiet ser det som mest sannsynlig at Hagen er drept, og politiet har ikke funnet grunn til å endre denne hypotesen. Det er basert på at det fremdeles mangler livsbevis. Etterforskningen har heller ikke gitt tegn på at hun er i live, sier Brøske.

Hverken bistandsadvokat Holden eller politiinspektør Brøske vil kommentere påstanden fra VG om at familien skal ha utbetalt store summer i løsepenger etter kontakten i juli.

Politiinspektøren vil ikke gi detaljer omkring kommunikasjonen med de antatte kidnapperne, og heller ikke om hvorvidt politiet har vært involvert i forhandlingene med den aktuelle motparten.

Holder fast på mistanke om mord

Politiet understreker at de ikke utelukker at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv.

– Frem til det foreligger et troverdig livsbevis ser politiet det som mest sannsynlig at vi står overfor et drap. Som tidligere gjentar jeg at det ikke er noen tradisjon å kommentere den pågående etterforskning, sier Brøske.

Politiets hovedhypotese om et drap er dermed fortsatt uendret.

– Hypoteser er et verktøy i en etterforskning. Hypoteser skal kontrollere at etterforskningen skjer objektivt. Vi har etterforsket etter ulike hypoteser. Hovedhypotesen kommer frem fra en intern rangering av de ulike hypotesene som politiet jobber etter, sier Brøske.

Politiet har lenge trodd at bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen kan være fingert for å skjule et drap.

Tidligere tirsdag opplyste Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden at familien 8. juli hadde kontakt med den antatte motparten.

Holden informerte om at familien fortsatt tror at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– For det første oppfatter vi henvendelsen som et klart og tydelig svar på budskapet vi formidlet til motparten i slutten av mai. For det andre sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis for at det er riktig, sa Holden.

Holden ville ikke utdype hvilket budskap Hagen-familien hadde rettet til den antatte motparten.

Vil ikke uttale seg om kommunikasjonsplattformen

Politiinspektør Brøske vil ikke kommentere hvordan kommunikasjonen har skjedd.

– Når det gjelder detaljer rundt kommunikasjonen hverken språk eller innhold.

Bistandsadvokat Svein Holden gikk på sin pressekonferanse langt i å bekrefte at med motparten har foregått på norsk.

Politiinspektør Brøske understreker at politiet ikke kan utelukke at det dreier seg om en bortføring.

– Slik sett er henvendelsen 8. juli viktig for politiet.

På spørsmål om hvorvidt politiet har sett kommunikasjonen mellom motparten og Hagen-familien svarer Brøske:

– Jeg kan bekrefte at vi har sett denne kommunikasjonen.

Politiet vil ikke kommentere hvilken plattform kommunikasjonen skjer på, av hensyn til etterforskningen.

Savnet i over ni måneder

26. juni uttalte politiet at de hadde endret hovedhypotese fra en antatt bortføring til en drapssak fordekt som en forsvinning. Politiet uttalte på dette tidspunktet at de ikke lenger hadde håp om at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt var i live.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune onsdag 31. oktober i fjor. I etterkant har det pågått en massiv etterforskning.