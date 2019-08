Forsikringsselskapet If: Rasene i Jølster kunne fått mye større konsekvenser

Tirsdag rystet jordskred og flom Jølster i Sogn og Fjordane. 150 mennesker ble evakuert og en mann er antatt omkommet.

Innbyggerne i Jølster har likevel verdt heldige. Det mener Informasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz.

– Flaks at rasene ikke traff flere hus

– Selv om det har vært en tragisk ulykke, kunne dette gått mye verre for mange av husene. Det har vært flaks at selve raset ikke traff flere hus, sier han.

Torsdag formiddag har If forsikring mottatt meldinger om tre skadetilfeller. Dettet skal dreie seg om mindre skader på ulike bygninger.

– Flere menneskeliv har gått tapt ved tidligere ras fordi mennesker har befunnet seg inni hus, sier Clementz.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Han understreker at det vil ta lang tid før livet i bygda vil gå tilbake til normalen, men berømmer jølstringene for innsatsen etter raset.

– Ved slike hendelser vet vi at naboer alltid stiller opp for hverandre. Noen tilbyr overnatting. Vi føler med lokalsamfunnet, sier Clementz.

Store ras

Far Jonny og sønnen Ole Jonny Hundvebakke bor i området hvor rasene gikk tirsdag kveld. De skjønte først ikke hva lydene kom av og gikk ut for å undersøke.

– Jeg gikk ut for å se, men hadde aldri sett for meg dette, sier Ole Jonny Hundvebakke.

De beskriver et voldsomt værskifte. 30 varmegrader og sol ble til lyn, torden og kraftige regnbyger bare på minutter. De anslår at uværet varte i flere timer. Store steinmasser og jord raste ned fjellsiden og ut over veien. Et gammelt verksted ble begravd i steinmassene, og flere trær er revet opp. Hverken far eller sønn har opplevd slike ras før.

Audun Braastad / NTB scanpix

Foreløpig få skademeldinger

De tre skademeldingene If Forsikring har registrert er estimert å koste selskapet mellom 50 og 200.000 kroner hver.

– Vi har jobbet med store hendelser før, og dette er veldig små skader i forhold.

Tryg Forsikring har heller ikke registrert mange skadetilfeller.

– Vi har fastslått seks reelle skader, deriblant én bil, én båt og fire private bygninger, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Han forteller at på bygningene dreier det seg hovedsakelig om vannskade på kjellere og estimerer at toatlt sett har skadeomfanget en erstatningsverdi på mellom 500.000 og to millioner kroner.

Gjensidige har torsdag formiddag ikke mottatt noen henvendelser, men har ordnet med losji for flere av dem som måtte evakuere.

– Ved evakuering kan folk ha bruk for klær og andre ting som man ikke har fått med seg fra huset. Det dekkes av forsikringen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

VG: Bedrifter med skader for flere titalls millioner

Lokalbedriftene Brødrene Aa og Hyen Fisk har fått omfattende skader som følge av uværet. Det skriver VG.

– En stor del av anlegget er nå fylt med stein, grus og gjørme. I tillegg er deler av annenetasjen knekt ned. Det er nok skader for flere titalls millioner i både utstyr og materiell, sier daglig leder Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa til avisen.

Ingen av de tre forsikringsselskapene Aftenposten har snakket med bekrefter å ha tilknytning til bedriftene.