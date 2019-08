Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om et høyt smell ved 01.43-tiden natt til torsdag.

En fritidsbåt gikk på et skjær utenfor Namsos, og en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene ble fraktet til Sykehuset Namsos kort tid senere.

- Jeg har fått bekreftet at én person er omkommet i ulykken, men har ikke fått avklart hvem av de to skadede som er omkommet, sier politiinspektør Snorre Haugdahl til Adresseavisen like etter klokken 10 torsdag formiddag.

Traff skjær

- Både politi, brann- og redningstjenesten, ambulanse og redningsskøyta rykket ut innen relativt kort tid, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant nødetatene daycruiseren godt oppe på land. Paret om bord, en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, fremsto som alvorlig skadet.

– En person på land ringte politiet klokka 01.43 og fortalte om et høyt smell ute i sjøen og motoren som fremdeles gikk etterpå. Alle nødetater ble varslet, inkludert redningsskøyta, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen opplyser at melder hørte smellet fra over hundre meters avstand.

Begge de skadede ble fraktet i båt til land og videre til Sykehuset Namsos i ambulanse.

- Båten hadde store materielle skader, og motoren gikk fremdeles da nødetatene kom til ulykkesstedet, fortsetter Johnsen.

Operasjonslederen legger til at de pårørende er varslet.