– I det vi skal ta kontakt med ham, truer han med et stikkvåpen. Vi trekker oss tilbake, får kontroll på huset og har fortløpende forsøk med å komme i kontakt med mannen, sa stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt.

En politimann fikk lettere skader etter å ha blitt slått i hodet med en machete. Men litt etterpå skal mannen ha kommet mot en av politiets tjenestemenn og angrepet med etsende væske og en motorsag. Det skal ha vært da han ble skutt og drept.

Politiet stengte av veien mens aksjonen pågikk. Movegen går nordover fra Jaren mot Lygna.

Teigen opplyste til NTB litt over klokken 11 mandag formiddag at politiet ble truet med stikkvåpen. Situasjonen skal ha oppstått i forbindelse med et oppdrag som politiet hadde på vegne av helsevesenet. Politiet tok i den forbindelse kontakt med en mann i 60-årene som hadde adresse i Movegen på Jaren.

Litt etter klokken 20 meldte politiet av aksjonen var avsluttet, men opplyste ikke at en mann akkurat var blitt skutt og drept.

Veien forbi åstedet ble stengt. Skuelystne ble bedt om å holde seg unna. Det ble opplyst at det ikke var noen umiddelbar fare for andre, men at politiet ønsket å benytte ressursene på den pågående aksjonen.

Spesialenheten for politisaker er varslet, slik rutinene tilsier i slike situasjoner.