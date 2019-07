Reaksjonene er sterke på at regjeringen og Jernbanedirektoratet snur og signaliserer at de vil droppe storstilt utbygging rundt jernbanestasjoner i byer som Fredrikstad, Hamar og Larvik.

Flere andre byer risikerer å miste tilsammen milliarder av kroner i støtte til byutvikling og planlagte jernbanestasjoner.

– Når regjeringen dropper jernbaneplaner, begår de et hårreisende brudd på egne prinsipper, sier Sp-topp Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Byutvikling rundt jernbane har større klimaeffekt enn bygging av selve sporene, sier tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Har helt mistet troen

I sommerbyen Fredrikstad trenger solen gjennom skyene. I gågatene og på torget har folk samlet seg for å kjenne på sommeren som vender tilbake. Blant dem er venninnene Tuva Jamissen og Arnhild Andresen. På spørsmål om de har hørt at den nye togstasjonen til Fredrikstad mest sannsynlig ikke blir noe av, ler den 77 år gamle Jamissen og erklærer:

– Jeg har ikke tro på at det blir noen ny jernbane i min levetid.

– Jeg har venner som er redde for at husene må rives for å få plass til den nye jernbanen, men jeg sier at det trenger de ikke bekymre seg for, sier Jamissen.

Hun forteller at dette har vært et tema i mange år – helt tilbake til 1980-tallet. Og hun er godt vant med at planen endrer seg.

– Det fører til at man ikke gidder engasjere seg mer, og det er synd.

Rune Fredriksen, nestleder i Ap og leder av planutvalget i Fredrikstad kommune, er derimot svært engasjert i saken.

– Det er oppsiktsvekkende at et direktorat kan ha så sterke uttalelser som er så i strid med det politikerne har vedtatt. Da har jernbanepolitikken sporet helt av, sier han.

Men han har ikke gitt opp håpet om Fredrikstads nye togstasjon.

– Jeg har fortsatt et snev av håp om at Stortinget griper inn og holder seg til Nasjonal transportplan.

– Bryter med regelverk de selv har laget

Høsten 2013, rett før de blå overtok over regjeringsmakten, var Anne Beathe Tvinnereim (Sp) statssekretær i Kommunaldepartementet. Her ligger ansvaret for retningslinjer for all norsk areal- og transportplanlegging, med detaljer om hvordan utbygging av byer og bygder skal skje.

Ifølge henne håndheves retningslinjene svært strengt overfor kommunene. Derfor er de nye signalene så uheldige, sier hun.

– Det som skjer nå, vil ødelegge ikke bare for byene det er snakk om for mange år fremover, men for planlegging av hele Oslo-regionen i flere tiår fremover, hevder hun.

– Det opprører meg spesielt at det nå signaleres å planlegge stasjoner utenfor bysentrene. Det er så lite fremtidsrettet at det knapt er til å tro, sier Tvinnereim, som i dag er Sps 1.-kandidat til Viken foran høstens valg.

Fakta: Dette sier «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging»: Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Vil ikke kommentere

Det er Jernbanedirektoratet, som ligger under Samferdselsdepartementet, som har frontet de nye signalene om jernbaneplaner i byene. Aftenposten har derfor bedt politisk ledelse her kommentere anklagene fra Tvinnereim.

Det har departementet takket nei til. I en e-post skriver seniorrådgiver Kjell Brataas at plan- og bygningsloven (inkludert retningslinjer for arealutbygging) ligger under Kommunaldepartementet.

Ap ber samferdselsministeren rydde opp

Sverre Myrli er samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han påpeker at byer som Fredrikstad og Sarpsborg har bypakker der de lokalt har akseptert bompengeinnkreving. Dette under en forutsetning om at staten skal bidra med ny jernbane og nye stasjoner.

– Skal staten nå løpe fra disse løftene? Hvis disse jernbanestasjonene på Østlandet ikke blir bygget som forutsatt, er det brudd på alle løfter og forutsetninger. Dette er virkelig ille, sier Myrli.

Han ber samferdselsministeren komme på banen og rydde opp.

– Det holder ikke lenger å skylde på alle underliggende etater og foretak. Nok en gang vitner dette om en jernbanesektor der den ene hånden ikke vet hva den andre gjør, sier Myrli.

– Endringen av byene viktigere enn selve sporene

Som miljøvernminister for SV i den rødgrønne regjeringen, hadde Bård Vegar Solhjell en nøkkelrolle i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Han peker på at transport kanskje er det område der det er mest å hente med tanke på klimautslipp. Ifølge ham er byutvikling som får folk til å endre reisemønster, det som gir aller størst effekt.

– De virkelige klimaeffektene kommer når det bygges effektiv jernbane mellom byene, når du klarer å utvikle stasjonene i sentrum, når du holder vekst og boligbygging her og samtidig få flere til å pendle med tog fra byer som Sarpsborg, Fredrikstad og Larvik, sier Solhjell.

Det gir ifølge ham mer klimaeffekt enn å bruke milliarder av kroner på å bygge moderne jernbane ved siden av en motorvei, som kun gir mulighet for å kjøre raskere, og flere tog.

– Hva tenker du byene som i en årrekke har brukt penger og tid på å følge opp signaler fra statlig hold?

– Det må være veldig frustrerende. Jeg mener ikke at staten og jernbanen skal gå god for enhver plan byene kommer med. Men det å utvikle byene rundt jernbanen har vært et entydig signal fra nasjonale politikere og embetsverket, sier Solhjell, som i dag er ute av politikken og generalsekretær i Verdens naturfond (WWF).

– InterCity- tanken må leve

– Hele InterCity-utbyggingen er basert på at jernbane som kollektivtilbud skal erstatte bilen. Da må av- og påstigning foregå i nærheten av der folk bor og eller arbeider, opplever eller handler, sier Jon Gunnes, transportpolitiker på Stortinget i regjeringspartiet Venstre.

Han hevder at regjeringens InterCity plan ikke er endret, og at det er avgjørende at jernbanen går innom byenes sentrum.