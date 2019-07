– Det ser ut som det begynner å bli kontroll på brannen. De evakuerte på kaien blir stående til situasjonen er helt avklart, opplyser politiet ved 19.30-tiden.

Brannen starten i en hytte, som raskt ble overtent. Politiet fant kort tid etter at det ikke befant seg noen inne i hytta, men brannen spredte seg etter hvert videre til vegetasjonen på østsiden av hytta.

– Nå har vi evakuert rundt 30 personer til en kai på østsiden av øya. I tillegg er det noen som har kjørt bort fra hyttene sine, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til NTB ved 19-tiden.

Tre personer blir ivaretatt av ambulansepersonell på stedet etter å ha vært eksponert for røyk.

For å få kontroll på brannen, bad brannvesenet om bistand av et skogbrannhelikopter. I tillegg ble Sivilforsvaret spurt om å bistå i slukningsarbeidet. Ved 19.30-tiden meldte politiet at brannhelikoptrene har returnert.

Brannvesenet bad nødetatene om å holde en sikkerhetsavstand på om lag hundre meter rundt hytta. Årsaken var at det befant seg en gassbeholder i boden på hytta.

Politiet meldte om brannen like etter klokken 17.