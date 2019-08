Bistandssadvokat: Uforståelig for pårørende at politiet skjøt mann

Holden har snakket med avdødes to sønner og torsdag oppnevnte tingretten ham som bistandsadvokat etter begjæring fra Spesialenheten for politisaker, som etterforsker saken.

– Vi tenker at politiet må ha hatt en rekke handlingsalternativ til å løse situasjonen uten å sette mannens liv i fare. Nå forutsetter vi at saken vil bli grundig etterforsket, og så må vi avvente Spesialenhetens vurdering av hendelsesforløpet, sier Holden til Aftenposten.

Obduksjonsrapport over helgen

Spesialenheten har ennå ikke fått obduksjonsrapporten i saken, men håper å få den etter helgen, opplyser etterforskningsleder Helle Gulseth til NTB. De får rapporten i posten på grunn av mangel på gode krypterte løsninger.

– Det tar naturlig nok noe tid, men det er ikke dermed sagt at vi går ut med informasjonen fra obduksjonsrapporten, sier Gulseth til Aftenposten.

Spesialenheten skal kartlegge hendelsesforløpet og etterforskerne har avhørt flere av politifolkene som deltok i aksjonen.

Opplysningene fra avhørene vil så bli sammenholdt med funnene som kriminalteknikerne fra Kripos har gjort på åstedet og funnene i obduksjonsrapporten.

Rettsmedisinerne vil blant annet kunne fastslå hvor mange prosjektiler fra politiets skytevåpen som traff mannen.

– Dette er en prioritert sak hos oss og Kripos, siner Gulseth.

Hans O. Torgersen

Naboer hørte flere skudd da politiaksjonen endte i en konfrontasjon med dødelig utfall ved 20-tiden mandag.

– Flere enn to skudd, forteller en nabo til Aftenposten. Andre sier at det kan ha vært så mange som åtte.

Etterforskningslederen kan ikke kommentere dette og sier det er noe av det Spesialenheten skal undersøke i løpet av etterforskningen.

Startet som velferdssjekk

Hendelsesforløpet som etter åtte timer endte med dødsskytingen, startet med en såkalt velferdssjekk.

Helsepersonell hadde fått en bekymringsmelding og skulle undersøke hvordan det sto til med mannen som bodde alene bak igjenspikrede vinduer. De ba om at politiet ble med dem.

– Det var en lokal patrulje, som ikke var bevæpnet og hadde vanlig uniform på seg, har stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt tidligere fortalt til Aftenposten.

Politifolkene skal uten varsel ha blitt angrepet med en machete. En av politifolkene klarte å kaste seg unna og nærmest ramlet ned trappen. Vedkommende skal ha fått en mindre skade i ansiktet av macheten.

Brøt opp vindu

– Politiets intensjon og ønske er å løse dette på en måte hvor vi ikke skader noen. Vi bruker ropert, prøver å oppnå kontakt og vi har en forhandler på plass. Vi jobber utover hele dagen selv om vi blir truet med machete igjen, sier Teigen.

Politiet brøt også opp et av de igjenspikrede vinduene og ble da sprayet på med en væske som de fryktet var etsende.

Beredskapstroppen, politiets best trenede innsatspersonell, kom til stedet og etter åtte timer gjorde man et nytt forsøk på å komme i kontakt med mannen. Ifølge politiet endte det da med at de ble angrepet med en motorsag.

Kriminalteknikernes arbeid på stedet tirsdag indikerer at det var på den trange plattingen utenfor inngangsdøren at situasjonen eskalerte slik at politifolkene avfyrte skudd og tok livet av mannen.