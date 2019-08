– De fire fremstilles for varetektsfengsling mandag, sier politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

De siktede mennene er i 20-årene. Det skal ikke være noen relasjon mellom dem og den fornærmede kvinnen.

Politiet vil under fengslingsmøtet be om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud og full isolasjon i de to første ukene.

Det er ikke kjent hvordan mennene stiller seg til siktelsen.