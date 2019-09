NVE tror spiret på Veslemannen, som har vært med på å holde oppe fjellformasjonen, har rast.

Ifølge geolog Lars Harald Blikra ved NVE har «store deler av Veslemannen rast». Det sier han til NRK, som meldte om utviklingen klokken 21.24 torsdag kveld.

Vakthavende geolog ved NVE, Einar Anda, sier til VG at skredet er det største som har gått denne sesongen. Da han snakket med VG, pågikk raset fortsatt.

– Flere av rasene som har gått i kveld har vært av en viss størrelse. Det har vært mer enn noen enkeltblokker, sier Anda til VG.

Lettet ordfører

Foran den oppmøtte pressen uttrykker en rørt ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), stor lettelse over at deler av Veslemannen nå har rast.

– Det er flere personer som har grunn til å føle seg lettet, sier han og legger til at dette betyr mye for lokalbefolkningen som har levd med den konstante trusselen i mange år. Beboerne under fjellpartiet ble fredag evakuert for 16. gang.

Han megir at det er mye følelser i sving.

– Det har vært så ufattelig mye jobb. Og altså, for dem som har vært evakuert så mange ganger, tenk at de skal få lov til å slippe å se på værmeldingen før de skal ta seg en tur en eller annen plass, sier Hustad, som legger til forbehold om at det fortsatt råder usikkerhet.

Det er fortsatt uklart hvor store deler av fjellpartiet som har rast og om beboerne må evakuere igjen. Trolig får man ikke endelige svar før dagslyset kommer tilbake fredag morgen.

Farenivået for fjellpartiet har vært rødt siden fredag 30. august. Nedbør er årsaken til at bevegelsene har økt i dagene etter.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

40 skred siste døgnet

Onsdag morgen opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at bevegelsene har økt jevnt siden fredag, uten nedbør.

– Hastighetene i nedre delen er nå større enn vi har sett i tidligere år, med sakte økning hver dag, heter det i onsdagens rapport.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Bevegelsene var tirsdag på 27 centimeter per døgn i øvre og midtre del.

Det er registrert hastigheter på 10–12 cm i døgnet i nedre del og 15–30 cm i døgnet i øvre del. Noen mindre steinsprang er også registrert fra Sivilforsvarets lyttepost og på direktoratets måleinstrument, opplyser NVE.

VG skriver at det har gått 40 skred av ulik størrelse fra fjellet det siste døgnet.

Fakta: Fakta om Mannen og Veslemannen * Et 1.294 meter høyt fjell som ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. * Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset. * Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet og ligger mellom 1.100 og 1.200 meter over havet. Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter. * Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009. * I 2017 forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pumpe vann inn i fjellet, men det lyktes ikke. * Farenivået for fjellpartiet ble igjen hevet til rødt siden fredag 30. august, og for 16. gang måtte beboere i området nedenfor fjellet evakueres. * Torsdag 5. september gikk det største raset noen gang, og NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra konstaterer at store deler av fjellpartiet har rast ut. NVE-kollega Einar Anda mener at det er selve spiret som har rast, det som har vært med på å holde oppe Veslemannen.

Liten, men svært aktiv

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen.

Partiet har et volum på 120.000 til 180.000 kubikkmeter – rundt 1 prosent av Mannens samlede volum.

Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det er blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.