Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet

Det opplyser politidirektoratet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

I en e-post til alle ansatte i Øst politidistrikt, fortalte Hasseldal i juni at han hadde utviklet et «nært vennskap» til Camilla Giske – leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet.

Giske har nå fått permisjon. Ifølge politidistriktet er Giske utlånt til Politihøgskolen i ett år, «med full arbeidsplikt», mens det er lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

I pressemeldingen lørdag ettermiddag skriver politidirektoratet at politidirektøren har besluttet at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv.

– Inntil saken er ferdig behandlet er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet, skriver de.

Politidirektoratet opplyser samtidig at visepolitimester Ida Øystese i samme periode blir konstituert som politimester i Øst politidistrikt.