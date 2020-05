– Det var knusktørt og brannen spredde seg raskt, men straks vi fikk vann på brann fikk vi kontroll, sier vakthavende brannsjef Einar Flogeland i Vestfold interkommunale brannvesen i en melding på Twitter.

Meldingen om brannen ved fugletårnet i Presterødkilen naturreservat kom inn klokken 21.49 fredag kveld.

Brannvesenet melder at det er andre gang i år at et større område med siv brenner i naturreservatet.