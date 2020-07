(Bergens Tidende:) Bergen kommune ønsker en dom som forbyr Ryde og andre aktører å bruke kommunal grunn til kommersiell utleie av elsparkesykler uten at samtykke fra kommunen foreligger.

– Reglene er etter vår vurdering tydelige på at for å drive kommersiell virksomhet så kreves det en avtale. Nå går vi til rettslige skritt for å få en avklaring, sier Bakke til Bergens Tidende.