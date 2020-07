Lørdag 13. juni var det knallvær, og folk stimlet sammen på Oslos badestrender. Regjeringen lettet i begynnelsen av juni på en rekke koronatiltak, og da finværet kom, viser bilder at mange lot énmeters-regelen seile sin egen sjø. Om kvelden festet folk i parkene, og trikker og busser var fulle.

Mandagen etter kom Espen Nakstad, assisterende helsedirektør, med en kalddusj til folket. Han ba folk skjerpe seg.

– Vi er særlig bekymret for unge voksne som ikke ser ut til å bry seg om smittevernreglene. De må skjerpe seg, og tenke mer på koronarådene når de er ute i sosiale sammenhenger eller på fest, sa Nakstad til NRK.

Smitten gikk noe ned i Oslo

Det kan gå inntil 14 dager fra man blir smittet av koronaviruset til sykdommen bryter ut. Det er derfor ikke før nå man kan si noe om hvordan helgen for to uker siden har påvirket smittetallene. I dag kom FHIs rapport for uke 26. Den viser at smitten ikke har økt, slik Nakstad og andre fryktet:

36 smittetilfeller ble registrert i Oslo, mot 55 uken før.

I Viken økte antallet smittede fra 36 tilfeller i uke 25 til 56 uke 26.

Totalt i Norge ble det meldt om 108 smittetilfeller i uke 26, mot 108 uken før.

Antallet nye tilfeller i Oslo gikk dermed ned, selv om Oslo har den høyeste andelen av befolkningen som ble testet i uke 26. Fem personer av 1000 ble testet i hovedstaden. Det betyr at det ble oppdaget 5,2 nye smittede pr. 100.000 Oslo-folk i forrige uke.

FHI fortsatt bekymret for massespredning

Oslo er likevel det området i landet med flest smittede pr. 100.000, selv om smittetallene var veldig lave i forrige uke.

Line Vold, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier de fortsatt er bekymret for massespredning der hvor mange mennesker samles.

– Det er vanskelig å alltid huske på énmeters-regelen. Smittetallene har gått noe ned, men de er egentlig ganske stabile, sier Vold.

– Kan være vanskelig å spore opp smittekilden

Reproduksjonsraten (R), som viser hvor mange personer som i snitt blir smittet av én smittet person, ligger nå på rundt 1, ifølge Vold.

– Vi har god kontroll på smitten, det viser også sykehustallene. Men vi er bekymret for at smitten kan gå opp fordi folk begynner å glemme seg.

– Men skulle man ikke tro at smittetallene gikk opp etter at mange har vært samlet på strender og i parker?

– Vi har heldigvis ikke opplevd massespredning på grunn av slike samlinger, men vi er fortsatt bekymret for at det kan skje. Det er vanskelig å spore opp smittekilden når folk møtes ute og ikke kjenner nærkontakten som har smittet dem, sier Vold.

Hun legger til at sannsynligheten for å møte på en som er smittet er lavere nå enn i mars.

– Likevel er det fortsatt en mulighet for å møte på noen som er smittet uten å vite det selv, i en situasjon der folk er tett i tett, sier Vold.