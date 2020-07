Problemer med kortbetaling og Vipps

Det bekrefter Nets pressetalsmann Paul Rasmussen til Aftenposten.

– Det gjelder flere tjenester som krever kortbetaling. Vi er i gang med å undersøke hva årsaken er og å finne en løsning på problemet, sier Rasmussen.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å få systemet oppe og gå igjen.

Nets er selskapet som har ansvar for kortlesere i blant annet butikker over hele Norden og Baltikum. De tilbyr betalingsløsninger både online og via mobil.

Også Vipps har trøbbel

Også betalingstjenesten Vipps har problemer, bekrefter pressekontakt Hanne Kjærnes overfor Aftenposten. Problemet ligger hos Nets.

– Det er problemer som rammer så å si alle brukere. Bortsett fra vennebetalinger mellom to personer som har konto i DNB, sier Kjærnes.

Noen av Vipps’ tjenester begynner nå å komme i gang igjen, men de fleste brukerne vil oppleve problemer.