Mann har meldt seg i Lørenskog-saken

– Én person har meldt seg og lurer på om det kan være ham, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en epost til TV 2.

Politiet gikk onsdag ut med overvåkingsvideo fra Lørenskog av en mann som de ikke hadde klart å identifisere og som de ønsket kontakt med, i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Opptaket viser mannens bevegelser på Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus, på vei tilbake fra området ved Langvannet.

Mannen har status som vitne, og politiet har ikke opplysninger som tilsier at han har noe med saken å gjøre.

– Men fordi vi ikke vet hvem han er og fordi han beveger seg i nærheten av eller mot det sentrale åstedet på et tidspunkt som er av interesse for etterforskningen, ønsker vi kontakt, sa Hrenovica onsdag.

Hrenovica sier til TV 2 torsdag at de har mottatt et titall tips etter at de offentliggjorde videoene, og at noen av tipsene inneholder navngitte forslag til hvem mannen kan være.

– Politiet undersøker nå tipsene nærmere. Vi har ingen flere kommentarer til tipsenes innhold, eller hvordan vi følger dem opp, sier han.