Russisk båt grunnstøtte i Troms

Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) fikk ved 6-tiden melding om at en russisk båt hadde grunnstøtt på sørøstsiden av Arnøya, skriver Nordlys.

En båt i området som avisen har vært i kontakt med, sier at den russiske tråleren ser ut til å ha kjørt rett på land. Båten står støtt, ingen er skadd, og mannskapet blir værende om bord på båten.

HRS vet ikke hvorfor båten gikk på grunn.

Ifølge NRK kom en redningsskøyte til området ved 9-tiden. Først når det blir flo kan man ta tråleren på slep. Det skjer trolig rundt klokken 17.

– Det er en sjanse for å få han av da. Men om man lykkes med det, og vurderer at det er mulig å trekke han av, det må vi se på. Etterhvert som det nærmer seg høyvann, får vi se om båten har stor vanninntrenging. Da er det fare for at båten kan synke ned når man sleper den av, sier skipper på redningsskøyta Skomvær III, Odd Arne Hermansen.