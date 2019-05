(FÆDRELANDSVENNEN): – Dette er vraket av den første dampskipskatastrofen i norske farvann hvor mennesker omkom, sier Frode Kvalø, arkeolog hos Norsk Maritimt Museum til Fædrelandsvennen.

Undersøkelsen av vraket ble streamet på museet sin YouTube-konto torsdag. Arkeologen sier at de ønsker å få et oversiktsbilde over hvordan vraket som har ligget på havbunnen i 165 år ser ut.