Snøras på Trollstigen

Politiet i Møre og Romsdal melder at et legehelikopter har fløyet over raset og foretatt et overflatesøk. Det skal ikke være tegn på at mennesker eller kjøretøy er tatt av raset.

Ett kjørefelt er dekket med snø, melder politiet, og trafikken passerer forbi i det andre kjørefeltet.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at veien vil bli stengt, men vi venter på at politiet skal komme frem. Vår entreprenør er også på vei. Politiet og entreprenør vil så vurdere hva som skal gjøres, sier trafikkoperatør Kim Jørgen Benan ved Veitrafikksentral Midt i Trondheim.

Da politiet kom frem, slo de fast at det var et lite snøras og at snøen vil bli ryddet bort og veien forblir trolig åpen.

Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Trollstigen, fylkesvei 63, er en svært populær vei. Kort tid etter at veien åpnet etter vinteren, klokken 08 den 16. mai, la de første turistene ut bilder derfra på sosiale medier.