I hjørnet på venterommet sitter to menn. Stolen mellom dem er tom. Det er stille på den psykiatriske poliklinikken i Molde.

De går her jevnlig. At de denne dagen har time på samme tidspunkt, er tilfeldig. Men at de er her, mener de ikke er tilfeldig. Begge har vært hovedverneombud på Shells gassanlegg på Nyhamna utenfor Molde. Begge sliter med psykiske ettervirkninger. Historiene deres er ganske like: