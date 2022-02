Bane Nor svartelistet fire selskaper uten rettskraftige dommer. Nå er oppvasken i gang.

I en e-post til 40 bedrifter navnga Bane Nor fire selskaper de hadde politianmeldt og fratatt autorisasjonen. Ikke greit, sier jurist.

Fra byggearbeider ved Drammen jernbanestasjon i juli 2021. Her er sporet stengt. Når arbeid gjøres i spor der det går tog settes et omfattende sikkerhetsapparat i sving. Personene på bildet er ikke knyttet til innholdet i artikkelen.

Nå nettopp

Det hører til sjeldenhetene at et statsforetak svartelister og politianmelder private selskaper.

Onsdag 2. februar ble 40 bedrifter via en e-post informert om at Bane Nor hadde politianmeldt og trukket tilbake autorisasjonen for fire små selskaper.