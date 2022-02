Lovet en bedre fremtid for samiske barn og unge

Samenes nasjonaldag ble markert i Oslo rådhus søndag. Både statsministeren, ordføreren og sametingspresidenten manet til kamp mot hets og diskriminering.

Barn fra den samiske barnehagen i Oslo fremførte tre sanger i Oslo rådhus.

For første gange på to år kunne samenes nasjonaldag feires i Oslo rådhus. 300 gjester var samlet til to timer med høytidelig markering.

I sin tale la statsminister Jonas Gahr Støre vekt på at barna er fremtiden. Han fremhevet også at samisk kultur er blitt mye mer synlig både i Norge og verden de siste årene.

– Nå har vi til og med fått samisk tekst på melkerullen, sa Støre til stor latter fra salen.

– Samtidig må jeg trekke frem det som ikke er så bra. I en undersøkelse i fjor svarte 3 av 4 unge samer at de har opplevd diskriminering, sa Støre.

Han lovte at regjeringen nå vil ta et krafttak for samisk språk, slik at flere unge skal få mulighet til å lære språket og bli kjent med sin kulturarv.

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Begynte å lære samisk i høst

Oline Ellingsrud Rafaelsen (14), som er født og oppvokst i Oslo, begynte å lære samisk i høst.

– Jeg tar tilbake min samiske identitet. Det betyr mye for meg å kunne lære samisk siden ingen av foreldrene mine kan språket. Jeg gjør det for meg selv og familien min, sier hun til Aftenposten.

14-åringen forteller at unge samiske artister som har deltatt i «Stjernekamp» og «Melodi Grand Prix» også har inspirert henne til å lære samisk.

– Det er fint å føle seg representert i store medier, sier hun.

Selv har Oline aldri fått noen negative kommentarer på å være samisk.

– Men jeg kommer fra bydel Gamle Oslo, og her er det mye mangfold og stort samhold, sier Oline Ellingsrud Rafaelsen.

Noah Jovnna (4 ½) storkoste seg i Oslo rådhus. Han går i den samiske barnehagen i Oslo og deltok på feiringen i rådhuset for andre gang.

– Ingen skal oppleve hets eller trakassering

Oslos ordfører, Marianne Borgen, sa fra talerstolen at kommunen ønsker å fremme samisk språk og kultur overfor unge.

– Det samiske er en naturlig del av Oslos mangfold. Vi ønsker at Oslo skal være en varm og inkluderende by der ingen opplever hets eller trakassering, sa Borgen.

En ny undersøkelse viser at mye også går riktig vei: 8 av 10 nordmenn sier samisk kultur er viktig for Norge.

Ella Marie Hætta Isaksen var blant gjestene. Hun er en av artistene som statsministeren trakk frem som viktige forbilder for barn og unge.

Positiv undersøkelse

Det er imidlertid få nordmenn som mener de har god kjennskap til samisk kultur og historie.

Meningsmålingen er utført av Respons Analyse blant et representativt utvalg nordmenn. Den ble publisert i VG søndag.

Kun 23 prosent sier de har god kjennskap til samisk kultur og historie, mens 81 prosent er helt eller ganske enig i at dette er viktig for den norske kulturen.

– Jeg synes det er veldig bra at det samiske har en naturlig plass i vårt samfunn. Det er veldig bra at så mange er opptatt av det samiske, sier sametingspresident Silje Muotka fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Samenes nasjonaldag feires 6. februar til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917, ifølge Sametinget. Dagen er blitt feiret siden 1993.