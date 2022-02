430.000 nordmenn har testet positivt for covid med selvtest

430.000 positive selvtester dobler det totale antallet koronasmittede den siste måneden. Rapportene om selvtestene kan gi myndighetene viktig informasjon.

9 minutter siden

Drøye 1 million nordmenn har ifølge den offisielle statistikken til FHI testet positivt for covid-19. Men dette er bare de som har fått bekreftet smitte med en PCR-test.

Det har hele tiden vært mørketall. Og siden 24. januar har antallet PCR-bekreftede smittetilfeller i enda mindre grad gjenspeilet virkeligheten.

For siden da har en bekreftende PCR-test ikke lenger blitt anbefalt for:

Personer som har fått tredje vaksinedose.

Personer som har mottatt to doser koronavaksine og har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre månedene.

Dette ble gjort fordi systemet med PCR-testing var i ferd med å bryte sammen. Blant annet så ville svartiden for en PCR-test blitt altfor lang.

I mellomtiden har helsemyndighetene i mye større grad enn før sett hen til andre tall. Først og fremst antallet covid-innlagte på sykehusene, men også kommunenes innrapporteringer om sykmeldinger.

Tallene har vært relativt oppløftende. Samtidig har man blitt stadig tryggere på at omikronvariantene av koronaviruset gir mindre alvorlig sykdom. Derfor har helsemyndighetene og regjeringen valgt å gjenåpne til tross for at vi er midt i en smittebølge.

430.583 doble striper

Samtidig har millioner av tester blitt sendt ut over hele landet. Hundretusener av nordmenn har de siste ukene fått se de to stripene på selvtesten. De har altså testet positivt.

Myndighetene har oppfordret folk til å melde fra til kommunen om positivt resultat på selvtest.

– Folk har virkelig fulgt den oppfordringen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Siden oppstarten med innrapportering av selvtester har 430.583 nordmenn meldt om positiv test, opplyser Helsedirektoratet.